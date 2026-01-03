ABD'nin Venezuela saldırıları öncesi iki kritik görüşme! Petrol için pazarlık masasını Çin mi kurdu?

ABD VENEZUELA'YI VURDU ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'a hava saldırıları düzenledi. Caracas'ta uçak ve helikopterlerin alçaktan uçtuğu ve helikopterlerin ABD ordusuna ait olduğu bildirildi.

Venezuela 'nın başkenti Caracas'taki hava saldırılarının öncesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi ile bir araya gelirken ABD Başkanı Trump 'ın Amerika'nın Çin Büyükelçisi ile görüştüğü ortaya çıktı.

Söz konusu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın özellikle devletlerin egemenliğine saygı, hukuksal eşitlik ve güç kullanma yasağını düzenleyen 1. ve 2. maddelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Caracas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin başkent ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların "şiddetle reddedildiği" ve "kınandığı" bildirildi.

Caracas'tan dumanlar yükseliyor (AFP)

Saldırıların Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiği, milyonlarca insanın hayatını ciddi biçimde tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, saldırıların amacının, başta petrol ve madenler olmak üzere ülkenin stratejik kaynaklarını ele geçirmek ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla ortadan kaldırmak olduğu savunuldu.

Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa, Olağanüstü Hal Yasası ve Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde tüm ulusal savunma planlarının uygun zamanda ve koşullarda devreye sokulması talimatını verdiği belirtildi.