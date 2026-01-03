ABD'nin Venezuela saldırıları öncesi iki kritik görüşme! Petrol için pazarlık masasını Çin mi kurdu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'taki hava saldırılarının öncesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi ile bir araya gelirken ABD Başkanı Trump'ın Amerika'nın Çin Büyükelçisi ile görüştüğü ortaya çıktı. Yapılan bu görüşmeler Çin'in saldırılar öncesi Venezuela petrolü konusunda bir pazarlık masası kurduğu değerlendirmelerine neden oldu.
ABD VENEZUELA'YI VURDU
ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'a hava saldırıları düzenledi. Caracas'ta uçak ve helikopterlerin alçaktan uçtuğu ve helikopterlerin ABD ordusuna ait olduğu bildirildi.
VENEZUELA ABD'Yİ SUÇLADI
Venezuela hükümeti, ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.
Caracas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin başkent ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların "şiddetle reddedildiği" ve "kınandığı" bildirildi.
Söz konusu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın özellikle devletlerin egemenliğine saygı, hukuksal eşitlik ve güç kullanma yasağını düzenleyen 1. ve 2. maddelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.
Saldırıların Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiği, milyonlarca insanın hayatını ciddi biçimde tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, saldırıların amacının, başta petrol ve madenler olmak üzere ülkenin stratejik kaynaklarını ele geçirmek ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla ortadan kaldırmak olduğu savunuldu.
Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa, Olağanüstü Hal Yasası ve Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde tüm ulusal savunma planlarının uygun zamanda ve koşullarda devreye sokulması talimatını verdiği belirtildi.
MADURO OHAL İLAN ETTİ
Bu kapsamda Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ülke genelinde askeri birlikler ile eyalet ve belediyelerdeki savunma birimlerinin derhal konuşlandırılması talimatının verildiği aktarıldı. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca halkını, topraklarını ve bağımsızlığını korumak amacıyla meşru müdafaa hakkının saklı tutulduğu da vurgulandı.
ÇİN'LE KRİTİK TEMASLAR
Caracas'taki hava saldırılarının öncesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi ile bir araya gelirken ABD Başkanı Trump'ın Amerika'nın Çin Büyükelçisi ile görüştüğü ortaya çıktı.
PETROL İÇİN PAZARLIK MASASI
Trump ve Maduro'nun yaptığı bu görüşmeler Venezuela petrolü konusunda bir pazarlık masasının kurulduğu değerlendirmelerine neden oldu.
ABD PETROL GEMİLERİNE EL KOYMUŞTU
ABD güçleri, geçtiğimiz aylarda Venezuela kıyıları açıklarındaki bir petrol tankerine helikopterlerle düzenledikleri operasyonla el koydu.