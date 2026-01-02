Büyük vicdansızlık: Fatih’te 2 aylık bebek öldü! Annenin ifadesi ortaya çıktı: Babam bilerek aç bırakıyordu

ANNENİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Anne Y.Y.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Y.Y. emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

"Eşim ile 2024 yılının ilkbaharında sosyal medya aracılığı ile tanıştım. Biz görüştüğümüz süre zarfında kendisini İstanbul'a çağırdım. O da benim yanıma geldi. Biz ilk kez yüz yüze görüştük. Annem ve babam evdeyken ben onu eve çağırdım. Bir hafta bizim evimizde kaldı. Bu süre zarfında annemle babam da bizimle birlikteydi. Sonrasında annem ona 'kızımla niye yattın' diye kızdı ve onu evden kovdu. O da Aydın'a geri döndü. Bir daha da beni aramadı ve biz görüşmedik. Eşim gittikten sonra hamile olduğumdan şüphelendim. Anneme korktuğum için öz teyzem olan N.S.'ye söylemek istedim. Teyzemde hamile olduğumu görünce babası kim diye sordu bende eşimi söyledim. Daha sonra teyzemin yanından ayrıldım ve annemle babamın yanına geldim.

Fatih'te 2 aylık bebeğin şüpheli ölümünde ifadesi alınan anne: Babam bilerek aç bırakıyordu, ölmesini istedi. (Fotoğraf: DHA)

Yaklaşık 1 hafta sonra anneme hamile olduğumu söyledim. Annemle babama söyledikten sonra da eşimi arayarak hamile olduğumu söyledim. O da 'tamam' dedi ve tekrardan beni aramadı. Hamilelik sürecimde düzenli olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittim, 6 haftada bir olacak şekilde rutin kontrollerime gidiyordum, bebeğin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktu. 15 gün hastanede sezeryan ile doğum yaptığım için beni tuttular. Bu süre zarfında babam yanımda bulunmaktaydı. Bebeğim de erken doğum yaptığım için yoğun bakım ünitesindeydi. Annem çalıştığından dolayı yanıma ara sıra beni görmeye geliyordu. Doğumdan sonra annemle babamla kaldığım eve geçtim ve bebeğimi orada bakmaya başladım. Bebeğin babasına bebeğimiz olduğunu söyledim. İstanbul'da olduğu için hemen yanımıza geldi ve bizimle birlikte kalmaya başladı. Nüfusa gitmeyi unuttum ve bu yüzden de bebeği herhangi bir yere kayıt ettirmedim ve Türkiye Cumhuriyeti Kartı almadım"