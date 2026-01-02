Esra Erol emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi: Hiç kimse at koşturamaz
Esra Erol, atv ekranlarında yayımlanan programının 31 Aralık günü yayımlanan bölümünde emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Batuhan'ın ailesine her türlü yardım yapılırken dayı Kenan Davutoğlu kolluk kuvvetlerine karşı hoş olmayan ifadeler kullandı. Davutoğlu'na tepki gösteren Erol, 'Ortak değerlerimizin üzerinde hiç kimse at koşturamaz ve tepinemez.' dedi.
Esra Erol, atv ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da programına emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi.
2 AYDIR ADIM ADIM TEKİP EDİYOR
Erol, 4 Kasım tarihinden beri Batuhan Yener'in şüpheli ölümündeki sır perdesini aralamak için gece gündüz canla başla çalışıyor. İzmit'te gerçekleşen şüpheli ölümün tüm detaylarını 2 aydır adım adım takip ediyor.
30 Haziran'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Batuhan'ın ailesi için aylardır büyük bir emek sarf etti ve o geceye dair birçok detayı ortaya çıkarttı. Esra Erol'un çalışmalarıyla yepyeni bulgular açığa çıktı. Soruşturmadaki taraflar tekrar tekrar ifadeye çağırıldı. Esra Erol yayınında ortaya çıkan yeni bilgiler olayın seyrini değiştirdi.
Aylardır büyük bir özveri ile yapılan çalışmalara rağmen, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Batuhan Yener'in dayısı Kenan Davutluoğlu'nun sergilediği tavır tepki çekti.
EMNİYET TEŞKİLATINA BÜYÜK AYIP
Dayı Kenan, yayında yaptığı konuşma ile Esra Erol'un emeklerini yok sayarak kolluk kuvvetlerine hoş olmayan söylemlerde bulundu. Esra Erol bu duruma anında müdahale etti ve Kenan Davutoğlu'nun emniyet güçlerine karşı söylemlerine sert bir şekilde tepki gösterdi.