Esra Erol emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi: Hiç kimse at koşturamaz

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 15:36

Esra Erol , atv ekranlarında yayımlanan Esra Erol 'da programına emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi. 2 AYDIR ADIM ADIM TEKİP EDİYOR Erol, 4 Kasım tarihinden beri Batuhan Yener'in şüpheli ölümündeki sır perdesini aralamak için gece gündüz canla başla çalışıyor. İzmit'te gerçekleşen şüpheli ölümün tüm detaylarını 2 aydır adım adım takip ediyor.

Esra Erol'da programı (Ekran görüntüsü)

30 Haziran'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Batuhan'ın ailesi için aylardır büyük bir emek sarf etti ve o geceye dair birçok detayı ortaya çıkarttı. Esra Erol'un çalışmalarıyla yepyeni bulgular açığa çıktı. Soruşturmadaki taraflar tekrar tekrar ifadeye çağırıldı. Esra Erol yayınında ortaya çıkan yeni bilgiler olayın seyrini değiştirdi.

Aylardır büyük bir özveri ile yapılan çalışmalara rağmen, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Batuhan Yener'in dayısı Kenan Davutluoğlu'nun sergilediği tavır tepki çekti.