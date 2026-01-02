Fenerbahçe'ye İtalya'dan transfer! Domenico Tedesco eski yıldızını istedi
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün bu bölgeye yönelik geniş bir oyuncu havuzu oluşturduğu öğrenildi. Listedeki isimlerden biri de Weston McKennie. Yönetim, Amerikalı futbolcu için Juventus'un kapısını çalacak.
Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında Juventus forması giyen Weston McKennie de yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme durumunun, transfer sürecinde önemli bir faktör olduğu belirtildi.
TEDESCO DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR
Weston McKennie, kariyerinin bir bölümünde Schalke'de Domenico Tedesco ile birlikte çalışmıştı. Bu geçmişin, olası transfer sürecinde sarı-lacivertli kulüp adına avantaj oluşturabileceği ifade ediliyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan McKennie'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Bu durumun, devre arası transfer döneminde oyuncuya olan ilgiyi artırdığı kaydediliyor.
MCKENNIE'DEN GELECEK AÇIKLAMASI
Amerikalı orta saha, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Juventus'ta kalmak istediğini dile getirmişti. McKennie, süreci menajerine bıraktığını ve teknik direktör Luciano Spalletti ile çalışmaktan memnun olduğunu ifade etmişti.
Kanarya yine de şansını son ana kadar kullanmaktan yana.
SEZON PERFORMANSI
Weston McKennie, bu sezon Juventus formasıyla 22 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda 2 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.