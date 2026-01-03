Güllü'nün ölümünde Tuğyan'ın ses kaydı ortaya çıktı: Seni hazmedemiyorum! Fotoğraftaki bilezikler kayıp
Güllü’nün Yalova’daki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesiyle tartışmalarını gizlice kaydedip sevgilisine gönderdiği ortaya çıktı. Ses kayıtlarında "Seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum." diyen Tuğyan’ın, annesinin kolundaki altınlarla çektiği fotoğrafları sevgilisi Kervan'a gönderdiği belirlendi. Fotoğrafta yer alan bileziklerin ise kayıp olduğu bildirildi.
Arabesk-fantezi müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Ancak aradan geçen zamana rağmen olayla ilgili pek çok soru hâlâ yanıt bulabilmiş değil. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, anne ve kızın yeni ses kayıtları ortaya çıktı.
TUĞYAN HER TARTIŞMALARINI GİZLİCE KAYDETTİ
Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği belirlendi. Tartışmaların kayıt altına alınmasından daha ilginç olanı ise Tuğyan'ın o ses kayıtlarını sevgilisi Kervan'a iletmesi.
"SENİ HAZMEDEMİYORUM"
Ulaşılan çok sayıda ses kaydının en çarpıcı bölümü ise Tuğyan'ın annesiyle tartıştığı sırada söylediği "Ben seni hazmediyorum anne" sözleri oldu.
Kayıtlarda şu diyalog dikkat çekiyor:
Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."
Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."
Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."
Güllü: "Ne güzel söyledin."
KAYIP BİLEZİKLER NEREDE?
Öte yandan Tuğyan'ın annesinin fotoğrafını çekerek Kervan'a gönderdiği bir fotoğraf ortaya çıktı.
Fotoğrafta ünlü sanatçının kolunda yer alan çok sayıda bilezik dikkat çekti. 4 Nisan 2025'te Güllü'nün mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafı Tuğyan'ın, sevgilisi Kervan'a "Kocana selam söyle diyor" mesajıyla ilettiği görüldü. Ancak Güllü'nün sır ölümünün ardından Güllü'ye ait bilezikler de ortadan kayboldu.