FETÖ’den DEAŞ’a aynı kirli yöntem: Dini değerleri istismar ederek gençleri tuzağa düşürüyorlar!

DEAŞ'a operasyon (AA) ZİHNİYETLERİ TEHLİKELİ Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerine ve ideolojik arka planına ilişkin Sabah'a konuştu. DEAŞ'ın da sahip olduğu anlayışın, İslam'ın emirlerini ve metotlarını bir kenara bıraktığını belirten Keleş, "İslam'ı çok farklı ve İslam'dan uzak bir şekilde yorumluyorlar. Buna tekfir etme deniliyor. İslam'ı kendileri gibi algılamayan herkesi tekfir eden yani 'kâfir olmakla' suçlayan bir zihniyetleri var. Yani itikatları problemli" dedi. DEAŞ zihniyetinin Türkiye'yi kaosa sürüklemek istediğini vurgulayan Keleş, "Bu nedenle çocuklarını devletimizin okullarına göndermeyi reddediyorlar. Diyanet'e bağlı camilere de gitmeyip kendi kapalı devre ibadethanelerinde (hücre evi) ibadetlerini yapıyorlar. Bunlar oldukça radikal bir grup" ifadelerini kullandı.

DEAŞ'a operasyon (AA) KAPALI DEVRE YAŞIYORLAR DEAŞ'ın, tıpkı FETÖ gibi kuralları kendisine göre koyduğuna dikkat çeken Keleş, şunları söyledi: "İslam'ın merhamet boyutunu görmezden gelen aşırılıkçı bir grup bu. Müslüman olarak görünüyorlar, ama kendilerine adeta yeni bir din icat etmişler. FETÖ de benzer şekilde davranıyor, çocukları kapalı devre olarak kendi eğitim kurumlarında, hücre evlerinde yetiştiriyordu. Ailelerin, çocuklarını kendilerinin yetiştirmesi gerekir. Aksi takdirde böyle örnekleri çok görürüz. İnanç bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı önce aile sonra devlet kurumlarının öğretmesi gerekiyor. Aksi takdirde böyle merdivenaltı din anlayışları türüyor" ifadelerini kullandı.

DEAŞ'a operasyon (AA) ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İstanbul'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 72 şüpheliden 67'si tutuklandı. Soruşturmada terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen M.Y. isimli şahsın öncülüğünde, örgüte taban kazandırmaya çalışan 32 şüpheli belirlenmişti.