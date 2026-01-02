CHP fena yakalandı: Özgür Özel'in "5 dakika feryadı" böyle yok oldu!

Siyasi kulislerde yaşanan bu hamle, "CHP siyasi manevra uğruna kendi sözünü bile çarpıtıp yok sayıyor" şeklinde yorumlanırken, bazı çevreler ise yaşananları "CHP, kendi liderini sansürledi" sözleriyle değerlendirdi.

SANSÜR MÜ, FIRILDAK MI? CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in "İspat edilirse istifa ederim" çıkışının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen herhangi bir adım atmaması dikkat çekerken, partisinin kendi genel başkanına ait bu sözleri apar topar silmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

CHP 'nin resmi internet sitesinde yer alan Brüksel konuşmasının metninde, Costa'ya yönelik "5 dakika" siteminin tamamen çıkarıldığı görüldü. Aynı bölüm, CHP'nin sitesinde paylaşılan konuşma videosundan da kesildi. İlgili kısma gelindiğinde görüntüde bariz bir sıçrama olduğu dikkat çekti. (Söz konusu konuşma Özgür Özel'in kendi sosyal medya hesabında 8 dakika olarak yer alırken CHP'nin resmi sitesinde 7.22 dakika olarak yer aldı)

Meseleyi Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de köşesine taşıdı.

CHP'nin Özel'e sansür uyguladığını yazan Selvi, "Belki videoda vardır diye kontrol ettim. Bingo. Bildiniz. Videodan da o bölüm atılmıştı. Hem de öyle acemi bir şekilde çıkarmışlar ki, konuşmanın o bölümüne gelince görüntü sıçrıyordu." dedi.

"İstifa edecek mi?" sorusunu soran Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, geçmişte İngiliz Başbakanı Starmer'i kendilerine destek vermemekle suçlayıp "Terk edilmiş hissediyoruz" demişti. Brüksel'deki konuşmasında da İngiliz İşçi Partisi ile Erdoğan arasındaki ilişkiyi eleştiriyor. Onu yazılı metinden de videodan da atmamışlar. Ama Costa ile ilgili bölümü her iki yerden de çıkarmışlar. Oysa iletişim çağında yaşıyoruz. O konuşmanın metni ve görüntülü kısmı her yerde duruyor.

Siyasi partilerde çok şey gördüm ama bir partinin kendi genel başkanını sansürlediğini ilk kez görüyorum.

Özgür Özel'in, "Bak Erdoğan Avrupa'da bir liderden randevu alamadığımı ispat edersen yarın istifa ederim" sözünün üzerinden tam dokuz yarın geçti. Ama Özgür Özel hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor."