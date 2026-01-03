Memur ve emeklinin gözü 5 Ocak'ta! En düşük maaş 60 bin TL’yi aşacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisi, yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammına eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. 5 aylık veriye göre yüzde 5.9 enflasyon farkı gerçekleşmiş, Ocak zammı da yüzde 17.55'i bulmuştu. Bu rakama bir de Aralık verisi eklenecek. Artışa ilişkin ipuçları da geliyor. 4 formül öne çıkıyor.

Türk lirası (AA)

FORMÜL 1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 enflasyonunun yüzde 30 civarında, belki 30'un az bir şey üstünde çıkabileceğini söylemişti. Eğer oran yüzde 30 olarak gerçekleşirse, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 11.42 olacak. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 6.11 farkla yüzde 17.79 zam alabilecek. Bin lira taban aylık artışı dahil en düşük maaşı bu oranla memurlarda 50 bin 503 liradan 60 bin 487 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 672 liradan 27 bin 706 liraya çıkacak. 2025 enflasyonunun yüzde 30.5 olması halinde ise memurların ve emeklilerinin zam oranı yüzde 6.52 farkla yüzde 18.24'e ulaşacak.