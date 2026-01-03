Memur ve emeklinin gözü 5 Ocak'ta! En düşük maaş 60 bin TL’yi aşacak
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı için gözler 5 Ocak tarihine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisi, yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammına eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. Yaklaşık 6.5 milyon kişinin Ocak zammı en az yüzde 17.79 beklenirken, buna göre en düşük maaş da memurlarda 60 bin 487 lirayı, memur emeklilerinde 27 bin 796 lirayı aşacak.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisi, yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammına eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. 5 aylık veriye göre yüzde 5.9 enflasyon farkı gerçekleşmiş, Ocak zammı da yüzde 17.55'i bulmuştu. Bu rakama bir de Aralık verisi eklenecek. Artışa ilişkin ipuçları da geliyor. 4 formül öne çıkıyor.
FORMÜL 1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 enflasyonunun yüzde 30 civarında, belki 30'un az bir şey üstünde çıkabileceğini söylemişti. Eğer oran yüzde 30 olarak gerçekleşirse, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 11.42 olacak. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 6.11 farkla yüzde 17.79 zam alabilecek. Bin lira taban aylık artışı dahil en düşük maaşı bu oranla memurlarda 50 bin 503 liradan 60 bin 487 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 672 liradan 27 bin 706 liraya çıkacak. 2025 enflasyonunun yüzde 30.5 olması halinde ise memurların ve emeklilerinin zam oranı yüzde 6.52 farkla yüzde 18.24'e ulaşacak.
FORMÜL 2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 2025 enflasyonunu Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31 seviyesinde beklediklerini açıklamıştı. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde de tahmin yüzde 31 olarak yer aldı. 2025 enflasyonu
yüzde 31 olursa, 6 aylık enflasyon yüzde 12.28 çıkacak. Buna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 6.93 enflasyon farkı oluşurken, Ocak zammı da yüzde 18.7'yi bulacak. En düşük maaş memurlarda 60 bin 947, emeklilerinde 27 bin 912 liraya çıkacak.
FORMÜL 3: Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31.17 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 12.42 beklenirken, memurlara ve emeklilerine ise yüzde 7.07 enflasyon farkıyla yüzde 18.84 zam oluşabilecek. En düşük maaş memurlarda 61 bin 18, emeklilerinde 27 bin 944 lirayı bulacak.
FORMÜL 4: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği son FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise 2025 yıl sonu enflasyonu tahminlerinin ortalaması yüzde 31.57 olarak yer aldı. Buna göre 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.77 olacak. Memurları ve memur emeklilerini yüzde 7.4 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.21 zam alabilecek. Bu oran en düşük maaşı memurlarda 61 bin 205, memur emeklilerinde 28 bin 28 liraya yükseltecek.
NOT: Aile yardımı ve taban aylık artışı dahil değildir.