Tedesco ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin ilk 2 transferi

Yurt dışından ise Lech Poznan ve Legia Varşova, İrfan Can ile ilgileniyor. Fenerbahçe , devre arasında İrfan Can ile yollarını ayırıp, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski oyuncusu Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Sebastian Syzmanski artık kesin olarak Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi. Yabancı kontenjanında yer açmak için satış listesine konulan Polonyalı yıldızla alakalı kulüp arayışları sürüyor.

Yönetimin Szymanski'nin bonservisini 10 milyon euro olarak belirlediği ancak şu ana kadar bu rakama yaklaşan bir teklifin gelmediği öğrenildi.

Ancak Polonya Milli Takımı'ndaki başarılı grafiği nedeniyle önemli bir pazarı olan Szymanski'ye bir şekilde müşteri bulunacağı düşünülüyor.



