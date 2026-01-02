Tedesco ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin ilk 2 transferi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemini hareketli geçirecek. Kadrosundaki eksik bölgeleri tamamlamak için çalışan sarı lacivertliler, 2 futbolcuyla şimdiden anlaşmaya vardı. Musaba transferinin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi beklenirken, Nkunku da ikna edildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri...
SAMSUNSPOR BARTUĞ'U İSTİYOR
Samsunspor, orta sahaya genç bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Samsunspor, bu doğrultuda gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.
Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
Başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Thomas Reis'in bu transfer için ortak fikirde buluştuğu, genç oyuncunun Samsunspor'a transfer olması durumunda direkt 11 olarak forma giyeceği öğrenildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta sahaya çıkan Bartuğ, sadece 183 dakika sahada kalabildi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.
İRFAN CAN'A 3 TALİP
Fenerbahçe'de devre arasında yolların ayrılması beklenen İrfan Can Eğribayat'a şu ana kadar 3 Süper Lig takımından teklif geldiği öğrenildi.
Kasımpaşa, Başakşehir ve Antalya'nın 27 yaşındaki bekçisini kadrosuna katmak için temasa geçtiği belirtildi.
Yurt dışından ise Lech Poznan ve Legia Varşova, İrfan Can ile ilgileniyor.
Fenerbahçe, devre arasında İrfan Can ile yollarını ayırıp, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski oyuncusu Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor.
SZYMANSKI'DE ŞOK GELİŞME
Sezonun ilk yarısında sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Sebastian Syzmanski artık kesin olarak Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi.
Yabancı kontenjanında yer açmak için satış listesine konulan Polonyalı yıldızla alakalı kulüp arayışları sürüyor.
Yönetimin Szymanski'nin bonservisini 10 milyon euro olarak belirlediği ancak şu ana kadar bu rakama yaklaşan bir teklifin gelmediği öğrenildi.
Ancak Polonya Milli Takımı'ndaki başarılı grafiği nedeniyle önemli bir pazarı olan Szymanski'ye bir şekilde müşteri bulunacağı düşünülüyor.
Aksi bir durumda ise yıldız futbolcu ikinci devre için TFF'ye verilecek listeye eklenmeyecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
FRED'DEN VAZGEÇTİLER
Atletico Mineiro, Fenerbahçe'den Fred transferinden vazgeçti.
Fenerbahçe'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile ilgilenen Atletico Mineiro, yüksek maliyet nedeniyle bu transferi rafa kaldırdı.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Fred'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
OĞUZ AYDIN CSKA YOLUNDA
Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe kariyeri sona eriyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun fazla forma şansı vermediği milli futbolcu, takımdan ayrılma kararı almıştı.
Trabzonspor'un talip olduğu Oğuz, eski hocası Fatih Tekke'nin çağrısına olumlu yanıt vermeye hazırlanıyordu.
Kulüpler de anlaşma noktasına gelmişten gelen tepkiler üzerine Fenerbahçe geri adım attı.
Bu kez 1 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifle CSKA Moskova kapıyı çaldı. Görüşmeler devam ederken sarı-lacivertlilerin Rus temsilcisine onay vermeye hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.
SÖRLOTH'TA DEV RAKİPLER
Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth transferinde Juventus ile karşı karşıya gelebilir.
Juventus, Dusan Vlahovic'in sakatlığının ardından ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmayı planlıyor. İtalyan ekibi, dönüşü mart ayını bulacak Vlahovic'in yerini ara transferle doldurmak istiyor.
İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birinin de Atletico Madrid'den Alexander Sörloth olduğu ortaya çıktı.
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Atletico Madrid forması giyen Sörloth, Juventus Başkanı Damien Comolli'nin radarında yer alıyor.
Atletico Madrid, Norveçli golcüsü için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Sörloth, uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor.
Atletico Madrid forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
KIM MIN-JAE'DEN TRANSFER KARARI
Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-jae'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok kulübünün de Güney Koreli futbolcuyla ilgilendiği, ancak oyuncunun Alman ekibinde kalmayı tercih ettiği belirtildi.
Sky DE'nin haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe dahil birçok kulübün ilgisine rağmen Bayern Münih'te kalmayı planlıyor.
Fenerbahçe'den 2022 yazında ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae, bir yılın ardından 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Güney Koreli stoper, toplam 790 dakika süre alarak 1 asistlik performans gösterdi.
LEWA'DAN SÜRPRİZ
Adı Fenerbahçe ile gündeme gelen Robert Lewandowski ile ilgili Barcelona'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Barcelona'da kontratı 2026 yazında sona erecek yıldız oyuncuların durumu, kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüp yönetiminin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
Katalan temsilcisinde özellikle Robert Lewandowski'nin ortaya koyduğu performans, ilerleyen yaşına yönelik soru işaretlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; 2026-2027 sezonunun başında 38 yaşına girecek olan Polonyalı golcüye, maaşında indirime gidilmesi şartıyla 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.
Öte yandan nihai görüşmelerin bahar aylarında yapılmasının planlandığı belirtildi.
Barcelona formasıyla bugüne kadar 165 karşılaşmada görev alan ve 109 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvetin, fiziksel seviyesini koruması bu kararın alınmasında belirleyici etkenlerden biri oldu.
MUSABA İÇİN GERİ SAYIM
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, ilk transfer gerçekleşmek üzere.
Sarı Kanarya'nın serbest kalma bedeliyle transfer etmeye yakın olduğu Anthony Musaba'da artık geri sayıma geçildi.
25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun da Fenerbahçe'ye katılmaya istekli olduğu vurgulandı.
Musaba'nın fiziksel olarak hazır olduğu ve Süper Kupa'da forma giyebileceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olan Anthony Musaba, daha oynamadan şimdiden farkını ortaya koydu. Samsunspor'un 9 gollük (6 gol-3 asist) verim aldığı Hollandalı futbolcu, performansıyla herkesi gölgede bıraktı.
Kanat oyuncularından istediği katkıyı elde edemeyen sarı-lacivertlilere, kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Musaba ilaç olacak. Kolay adam eksiltme ve dribbling özellikleriyle öne çıkan 25 yaşındaki yetenek, bu sezon Fenerbahçe'nin 5 kanat oyuncusundan daha fazla katkı sağladı.
Rekor bonservisle geldiği sarı-lacivertlilerde performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda 5 gol-3 asist yaptı. 20 milyon Euro ödenen Dorgeles Nene, fileleri 3 kez bulurken 4 gol pası verdi. Teknik direktör Tedesco'nun bu sezon kanatta değerlendirdiği Sebastian Szymanski, 2 gol-1 asistte kalırken Oğuz Aydın da sadece 2 asiste imza attı. Kadro dışı olan İrfan Can Kahveci bu durumuna kadar tabelayı değiştiremedi. Musaba ise herkesi sollamayı başardı.
TEDESCO İKNA ETTİ
Golcü arayışındaki Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Alexander Sörloth'un transferini Atletico Madrid'in yüksekten uçması sebebiyle bitiremeyince alternatif isimlere yönelmişti. Sarı lacivertlilerin ilk tercihi Domenico Tedesco'nun Leipzig'ten öğrencisi Christopher Nkunku oldu.
İtalyan devinde istediği kadar forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldız, Tedesco'nun da devreye girmesiyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Ancak Sörloth'taki problem Nkunku'da da sarı lacivertlilerin önünü kesmiş durumda.
Fenerbahçe'nin yoğun isteğini fırsat bilen Milan, 32 milyon euro piyasa değeri olan Nkunku için 35 milyon euro'dan aşağı inmezken, bu rakamı da tek kalemde tahsil etmenin derdinde.
Sezon başında 37 milyon euro karşılığında Chelsea'den transfer olduğu Milan'da 14 maça çıkan Christopher Nkunku, İtalya'da aradığını bulamadı. Fransız futbolcu direkt oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.