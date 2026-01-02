Antalya'da 1 yaşındaki kızını döven anne kamerada! Baba suç duyurusunda bulundu
Antalya’da evine kamera yerleştiren baba Osman Vesek, 1 yaşındaki kızının Fas uyruklu annesi tarafından acımasızca darp edildiğine şahit oldu. Elindeki görüntülerle eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Vesek, kızının durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Antalya'da yaşayan Osman Vesek (32), 1 yaşındaki kızının vücudunda morluklar görünce eve gizli kamera yerleştirdi.
BABA VESEK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Görüntülerde eşi İ.M.'nin (25) kızına şiddet uyguladığını gören Vesek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vesek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.
2023 yılında Fas uyruklu İ.M. ile hayatını birleştiren Osman Vesek'in bu evlilikten geçen yıl bir kızı oldu. Kızının vücudundaki morlukları fark eden Vesek, eşine sorduğunda, çocuğun yürümeye yeni başladığı için sık sık düştüğü yönünde cevaplar aldı. Bir süredir hem çevresinden gelen uyarılar hem de kızının vücudundaki morluklar nedeniyle endişe duyan Vesek, eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izleyen Osman Vesek, kızının annesinin şiddetine maruz kaldığını gördü. Vesek, elindeki görüntülerle eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA
Yaşadıklarını anlatan Osman Vesek, "Çocuğumun vücudundaki morluklardan ve çevremdeki insanların uyarılarından sonra eşimin şiddet uyguladığından şüphelendim. Sorduğumda sürekli inkar ediyordu. Bunun üzerine evin oturma odasına gizli kamera kurdum. Yaklaşık 1 haftalık izleme sürecinde üç-dört görüntüye rastladım. Bu görüntülerde eşimin çocuğuma tokat attığı, terlikle vurduğu, ayaklarından tutarak kanepeye fırlattığı ve defalarca savurduğu net şekilde görülüyor. Şiddet uyguladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup makyaj yapmaya veya krem sürmeye devam ediyor" dedi.