İran’daki protestoları İsrail mi körükledi? Eski ABD Bakanı Mossad’ı işaret etti

İran 'da 28 Aralık'ta başlayan protestolar devam ederken bir yandan sokaklar karışıyor diğer yandan ise Washington-Tahran arasında tansiyon yükseliyor.

Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatılmalarda en az 7 kişi hayatını kaybederken ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Pompeo, Reuters

Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sokaklardaki her İranlıya ve onların yanında yürüyen her Mossad ajanına mutlu yıllar" dedi.

Pompeo, "İran rejimi zor durumda. Paralı asker getirmek, rejimin son ve en iyi umudu." İfadelerini de paylaşımına ekledi. Pompeo'nun İran'da rejim karşıtı protestoların ortasında gelen açıklaması açıkça İsrail'i işaret ediyor.