İran’daki protestoları İsrail mi körükledi? Eski ABD Bakanı Mossad’ı işaret etti
İran’da patlak veren rejim karşıtı protestolarda sokaklar karışmaya devam ederken ABD eski Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pompeo açıkça İsrail’i işaret etti ve “Sokaklardaki her İranlıya ve onların yanında yürüyen her Mossad ajanına mutlu yıllar” dedi.
İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolar devam ederken bir yandan sokaklar karışıyor diğer yandan ise Washington-Tahran arasında tansiyon yükseliyor.
POMPEO MOSSAD'I İŞARET ETTİ
Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatılmalarda en az 7 kişi hayatını kaybederken ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sokaklardaki her İranlıya ve onların yanında yürüyen her Mossad ajanına mutlu yıllar" dedi.
Pompeo, "İran rejimi zor durumda. Paralı asker getirmek, rejimin son ve en iyi umudu." İfadelerini de paylaşımına ekledi. Pompeo'nun İran'da rejim karşıtı protestoların ortasında gelen açıklaması açıkça İsrail'i işaret ediyor.
MOSSAD'DAN "VAKİT GELDİ" PAYLAŞIMI
Mossad'ın sosyal medya hesabından pazartesi günü yapılan bir paylaşımda "Hep birlikte sokaklara çıkın. Vakit geldi." ifadeleri kullanılmıştı. Mossad ajanlarının protestocuların yanında "sadece uzaktan ve sözlü olarak değil, sahada da" olduklarını belirtti.
İRAN'DA NELER OLUYOR?
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.
Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.
Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.