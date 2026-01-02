Terör örgütü SDG/YPG’de büyük sızıntı: Gizli belgeler ve teröristlere ait veriler ifşa oldu
Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü SDG/YPG bünyesindeki asayiş yapılanmasına ait binlerce gizli belge sızdırıldı. Belgelerin, örgütün bilgi sistemlerinden sorumlu olduğu belirtilen bir örgüt elemanının firarı sonrası açığa çıktığı bildirildi.
Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü SDG/YPG bünyesindeki asayiş yapılanmasına ilişkin çok sayıda gizli belge ve veri sızdırıldı. Örgütten firar eden ve bilgi sistemlerinden sorumlu olduğu belirtilen sözde bir asayiş mensubunun, onlarca kritik veriyi ifşa ettiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, söz konusu sızıntı kapsamında SDG/YPG'ye bağlı asayiş birimlerinde görev yapan çok sayıda unsurun kişisel bilgileri, güvenlik kayıtları ve görev detayları açığa çıktı. Belgelerde, örgütün iç teşkilat yapısı, komuta zinciri, birimler arası hiyerarşi ve tesislere ilişkin ayrıntıların yer aldığı görüldü.
STRATEJİK NOKTADAKİ İSİMLER İFŞA OLDU
İlk incelemelere göre sızdırılan materyaller arasında; binlerce personelin ad-soyad, kimlik numarası, görevlendirme ve görev detaylarını içeren kişisel ve güvenlik bilgileri bulunuyor. Belgeler ayrıca, teşkilatın örgütsel yapısını, iç birimlerini ve komuta zincirlerini gösteren resmi dokümanları içeriyor. Asayiş'e ait tesislerin içinde kaydedilmiş video görüntülerinin de sızıntıya dahil olduğu bildirildi.
YABANCI UYRUKLU TERÖRİSTLER DİKKAT ÇEKTİ
Sızdırılan belgelerde, SDG/YPG bünyesinde İran ve Türkiye uyruklu teröristlerin varlığına dair bilgilerin de bulunduğu belirtildi. "Kandil unsurları" olarak anılan bu kişilerin örgüt içindeki bazı güvenlik birimlerinde aktif görevler üstlendiğine işaret eden kayıtlar, örgütün sınır ötesi bağlantılarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
İÇ ÇÖZÜLME VE YAPISAL BOZULMA İDDİASI
Sızıntının örgüt içindeki kapsamlı bilgi sisteminden sorumlu bir kişinin firar ederek taraf değiştirmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Bu gelişme, terör örgütü SDG/YPG içinde son dönemde yaşandığı belirtilen iç karışıklık ve çözülmenin nasıl derinleştiğini gözler önüne serdi.
Söz konusu sızıntının kapsamı ve etkilerine ilişkin önümüzdeki günlerde yeni belgelerin yayınlanacağı iddia edildi.