Terör örgütü SDG/YPG’de büyük sızıntı: Gizli belgeler ve teröristlere ait veriler ifşa oldu

Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü SDG/YPG bünyesindeki asayiş yapılanmasına ilişkin çok sayıda gizli belge ve veri sızdırıldı. Örgütten firar eden ve bilgi sistemlerinden sorumlu olduğu belirtilen sözde bir asayiş mensubunun, onlarca kritik veriyi ifşa ettiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu sızıntı kapsamında SDG/YPG'ye bağlı asayiş birimlerinde görev yapan çok sayıda unsurun kişisel bilgileri, güvenlik kayıtları ve görev detayları açığa çıktı. Belgelerde, örgütün iç teşkilat yapısı, komuta zinciri, birimler arası hiyerarşi ve tesislere ilişkin ayrıntıların yer aldığı görüldü.