Son dakika: Venezuela'da art arda patlama: Alçak uçuş sesleri! Saldırı emrini Trump mı verdi?
Son dakika haberleri... Venezuela'nın başkenti Caracas'ta art arda en az yedi patlama meydana geldi. Şehrin güneyindeki askeri üs bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Ayrıca alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu bildirildi. Caracas sokaklarında, Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tanklar görüldü. Oklar ABD'ye yönelirken Beyaz Saray ise patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. ABD'li yetkililerin saldırı emrini Trump'ın verdiğini söylediği belirtildi.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta art arda patlamalar meydana geldi.
CARACAS'TAN DUMANLAR YÜKSELİYOR
ABD ile tırmanan gerilimler arasında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu ve duman bulutları yükseliyor.
Reuters görgü tanıklarına göre Cumartesi sabahının erken saatlerinde Caracas'ta yüksek sesler duyulduğunu bildirdi.
Şehrin güney bölgesinde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
BİR GÜN ÖNCE SALDIRI MESAJI
Venezuelalılar Cuma günü, Kolombiya sınırına yakın dar bir kıyı şeridinin ABD askeri saldırısının hedefi olabileceğine dair artan haberlerle uyandılar. Yerel basın ve ABD basını cuma günü Venezuela'ya saldırı düzenlenebileceğini yazmıştı.
CANLI ANLATIM
ABD'Lİ YETKİLİLER "EMRİ TRUMP VERDİ" DEDİ
CBS News'e ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, ABD Başkanı Donald Trump, günler önce ABD ordusuna Venezuela'da kara saldırıları düzenleme yetkisi verdi.
Kaynaklara göre, askeri yetkililer görevin Noel Günü'nde gerçekleştirilmesini görüştüler ancak ABD'nin Nijerya'da DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırıları öncelik kazandı.
Noel'i takip eden günlerde ise saldırı hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yetkililer, ABD ordusunun görev başarısı için avantajlı hava koşulları istediğini söyledi.
VENEZUELA'DA OHAL: "ABD BAŞARILI OLAMAYACAK"
Venezuela patlamaların ardından OHAL ilan etti. Maduro'nun tüm savunma güçlerinin konuşlandırılması emrini verdiği ve halkı sokaklara çağırdığı belirtildi. Caracas'tan yapılan açıklamada "ABD başarılı olamayacak" ifadeleri kullanıldı.
Venezuela yönetimi "Bu (ABD) saldırının amacı, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmektir" ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY YORUM YAPMADI
Beyaz Saray, Caracas'taki patlamalarla ilgili haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
TANKLAR SOKAKLARA İNDİ
Venezuela'nın başkenti Caracas'ın sokaklarında, Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tanklar görüldü.
PATLAMALAR ANA ASKERİ ÜS YAKININDA
Şili'nin Santiago kentinden bildiren El Cezire muhabiri Lucia Newman, patlamanın Caracas'taki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında veya çevresinde meydana geldiğini söyledi.
BM DERHAL BİR ARAYA GELMELİ
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Petro, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir." ifadelerini kullandı.
EN AZ YEDİ PATLAMA VE ALÇAK UÇUŞ
Associated Press haber ajansı, Caracas'ta en az yedi patlama olduğunu ve alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğunu bildirdi.