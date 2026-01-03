Son dakika: Venezuela'da art arda patlama: Alçak uçuş sesleri! Saldırı emrini Trump mı verdi?

ABD'Lİ YETKİLİLER "EMRİ TRUMP VERDİ" DEDİ

CBS News'e ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, ABD Başkanı Donald Trump, günler önce ABD ordusuna Venezuela'da kara saldırıları düzenleme yetkisi verdi.

Kaynaklara göre, askeri yetkililer görevin Noel Günü'nde gerçekleştirilmesini görüştüler ancak ABD'nin Nijerya'da DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırıları öncelik kazandı.

Noel'i takip eden günlerde ise saldırı hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yetkililer, ABD ordusunun görev başarısı için avantajlı hava koşulları istediğini söyledi.