Mauro Icardi paylaşılamıyor! Brezilya'dan da talip çıktı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon sonu bitecek olan kontratı nedeniyle birçok takımın transfer listesinde bulunuyor. Tangocu yıldıza son olarak Atletico Mineiro talip oldu.
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da kadro planlamasına dair kritik başlıklar öne çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni takviyeler kadar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncuların geleceği de masaya yatırılmış durumda.
Bu isimlerin başında Mauro Icardi var. Arjantinli golcünün Galatasaray'daki kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netleşmezken, yıldız futbolcu için yurt dışından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
BREZİLYA'DAN SÜRPRİZ HAMLE
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Mauro Icardi için Galatasaray ile temasa geçti. Brezilya temsilcisinin, tecrübeli golcünün durumu hakkında bilgi aldığı ve şartları yokladığı belirtildi.
GALATASARAY'IN TALEBİ NET
Söz konusu iddialarda, Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi için 9,5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan yıldız oyuncu için pazarlıkta net bir duruş sergilediği ifade ediliyor.
PERFORMANSI KARARLARI ETKİLİYOR
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi karşılaşmada 9 gol kaydetti. Arjantinli forvetin skor katkısı, takım içindeki rolü ve sözleşme süreci, yönetimin ara transfer döneminde alacağı kararları daha da kritik hale getiriyor.
Galatasaray cephesinde, Icardi ile ilgili sürecin transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanması bekleniyor.