Mauro Icardi paylaşılamıyor! Brezilya'dan da talip çıktı

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da kadro planlamasına dair kritik başlıklar öne çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni takviyeler kadar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncuların geleceği de masaya yatırılmış durumda.

Mauro Icardi (AA) Bu isimlerin başında Mauro Icardi var. Arjantinli golcünün Galatasaray'daki kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netleşmezken, yıldız futbolcu için yurt dışından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.