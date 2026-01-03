Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a 2 transfer çalımı!

BERALDO OYNAMAK İSTİYOR Luis Enrique yönetiminde PSG'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacının, Brezilya Milli Takımı ve Dünya Kupası hedefi nedeniyle sürekli oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı aktarılıyor. Fenerbahçe yönetimi, bu durumu önemli bir fırsat olarak görüyor.

GALATASARAY DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI Lucas Beraldo, sezon başında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almış ancak sarı-kırmızılılar bu transferi sonuçlandıramamıştı. Fenerbahçe, Beraldo hamlesiyle hem savunmasını güçlendirmeyi hem de ezeli rakibine transferde bir çalım daha atmayı hedefliyor.

GELİRSE AYRILIK KAÇINILMAZ Beraldo transferinin tamamlanması halinde Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile yolların ayrılması gündeme gelecek. Hollandalı futbolcunun menajerinin Roma ile temas halinde olduğu ve sürecin kısa süre içinde netlik kazanacağı belirtiliyor.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI PSG formasıyla tüm kulvarlarda 72 maça çıkan Lucas Beraldo, bu karşılaşmaların 12'sinde sol bek olarak görev yaptı. Genç savunmacı, gerektiğinde 3'lü savunmanın sol stoperi ya da sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu çok yönlülük, Tedesco'nun planlarında Beraldo'yu cazip hale getiriyor.