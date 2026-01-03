Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a 2 transfer çalımı!
Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı. Anthony Musaba ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Kanarya, Beraldo için Galatasaray'a ve Kobbie Mainoo için de Beşiktaş'a çalım atmak üzere. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri...
Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında birçok isimle görüşüyor. Kanarya hem Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak hem de diğer organizasyonlarda kupayı müzesine götürmek isterken kadrosuna yıldızlar eklemek amacında.
FRED CEPHESİNDE KRİTİK GELİŞME
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de hareketlilik hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin yanı sıra, mevcut kadrodaki isimlerin geleceği de netleşmeye başlıyor. Bu kapsamda Fred hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ATLÉTICO MINEIRO ŞARTLARI SORDU
Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Atlético Mineiro, Fred için nabız yokladı. Kulübün, tecrübeli orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçerek mali şartları sorduğu öğrenildi. Ancak ortaya çıkan rakamların Mineiro cephesine yüksek gelmesi nedeniyle transferden geri adım atıldı.
GERİ ÇEKİLDİLER
32 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisi ve olası bonservis şartlarının, Atlético Mineiro'nun bütçe planlamasıyla örtüşmediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Brezilya ekibinin Fred transferinden vazgeçtiği ifade edildi.
İLGİ TAMAMEN BİTMEDİ
Her ne kadar Mineiro dosyayı kapatsa da Fred'e olan ilgi sona ermiş değil. Flamengo ve Bahia'nın, deneyimli orta saha oyuncusunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü aktarıldı.
FENERBAHÇE'DEN NET TAVIR
Fenerbahçe yönetiminin ise Fred konusunda kapıyı tamamen kapatmadığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, iyi bir bonservis teklifi gelmesi halinde Brezilyalı oyuncunun ayrılığına onay verebileceği ifade ediliyor.
KARAR TEKLİFE BAĞLI
Fred'in geleceğinin, önümüzdeki günlerde resmi tekliflerin netleşmesiyle şekillenmesi bekleniyor. Yönetim, oyuncunun tecrübesi ve saha içindeki rolü nedeniyle aceleci davranmak istemiyor.
TALISCA'DA İMZA AN MESELESİ
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son haftalardaki performansıyla tribünlerin alkışını toplayan Anderson Talisca için yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla yola devam etme kararı aldı.
YÖNETİMDEN STRATEJİK HAMLE
Dış transfer çalışmalarını sürdürürken iç transferde de kritik adımlar atan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında Al-Nassr'dan kadroya kattığı Anderson Talisca ile yeni sözleşme için prensipte anlaşmaya vardı. Mevcut kontratı 1.5 yıllık olan Sambacı'nın performansı, yönetimi erken aksiyon almaya itti.
TORUNOĞULLARI DEVREYE GİRDİ
Transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, hafta içinde hem Talisca hem de oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek yeni sözleşme teklifini sundu. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların ortak noktada buluştuğu öğrenildi.
TALISCA'DAN FEDAKÂRLIK
Brezilyalı yıldızın görüşmede, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Takımda kalmak istiyorum. Maaş konusunda da fedakârlık yapabilirim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu yaklaşım sonrası taraflar prensip anlaşmasına vardı.
2 YIL DAHA FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerin, önümüzdeki günlerde Anderson Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmi olarak açıklaması bekleniyor. Sambacı böylece kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam edecek.
RAKAMLARLA TALISCA
Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 48 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu süreçte 26 gol ve 5 asist üreterek takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu.
BU SEZONUN EN SKORERİ
Talisca, bu sezon Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 25 maçta 14 gol ve 3 asist kaydederek Fenerbahçe'nin en skorer ismi konumuna yükseldi.
SAKATLIĞI VAR
Sezona damga vuran formuyla adından söz ettiren Anderson Talisca, bir süredir sahalardan uzak. Sambacı yıldızın ocak ayı ortasında formasına kavuşması bekleniyor.
BERALDO HAMLESİ
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda transferde vites yükselten Fenerbahçe, savunma hattı için dikkat çeken bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin, Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Beraldo için resmi temaslara hazırlandığı öğrenildi.
STOPER KARARI NETLEŞTİ
Teknik heyetin raporları doğrultusunda savunma planlamasını gözden geçiren Fenerbahçe yönetimi, Jayden Oosterwolde'nin stoper performansını yeterli bulmadı. Bu gelişmenin ardından scout ekibinin önerdiği isimler masaya yatırıldı ve listenin ilk sırasına Lucas Beraldo yazıldı. Yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ile yapılan görüşme sonrası PSG'den randevu talep ettiği belirtildi.
Sarı-lacivertliler adına görüşmeleri Ertan Torunoğulları'nın yürüteceği ve önümüzdeki hafta Fransız ekibiyle masaya oturulacağı ifade ediliyor.
PSG İLE İLİŞKİLERE GÜVEN
Fenerbahçe cephesi, Beraldo transferinde PSG ile kurulan güçlü ilişkileri avantaja çevirmeyi planlıyor. Sezon başında Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde temas kuran sarı-lacivertliler, bu kez de satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Beraldo için teklif sunacak.
BERALDO OYNAMAK İSTİYOR
Luis Enrique yönetiminde PSG'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacının, Brezilya Milli Takımı ve Dünya Kupası hedefi nedeniyle sürekli oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı aktarılıyor. Fenerbahçe yönetimi, bu durumu önemli bir fırsat olarak görüyor.
GALATASARAY DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI
Lucas Beraldo, sezon başında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almış ancak sarı-kırmızılılar bu transferi sonuçlandıramamıştı. Fenerbahçe, Beraldo hamlesiyle hem savunmasını güçlendirmeyi hem de ezeli rakibine transferde bir çalım daha atmayı hedefliyor.
GELİRSE AYRILIK KAÇINILMAZ
Beraldo transferinin tamamlanması halinde Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile yolların ayrılması gündeme gelecek. Hollandalı futbolcunun menajerinin Roma ile temas halinde olduğu ve sürecin kısa süre içinde netlik kazanacağı belirtiliyor.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI
PSG formasıyla tüm kulvarlarda 72 maça çıkan Lucas Beraldo, bu karşılaşmaların 12'sinde sol bek olarak görev yaptı. Genç savunmacı, gerektiğinde 3'lü savunmanın sol stoperi ya da sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu çok yönlülük, Tedesco'nun planlarında Beraldo'yu cazip hale getiriyor.
GENÇ YILDIZ DA LİSTEDE
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yeni bir rekabet başlıyor. Ezeli rakiplerin, orta saha takviyesi için aynı genç yıldızı radarına aldığı ortaya çıktı.
ORTA SAHADA ORTAK HEDEF
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, merkez orta saha için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Her iki kulübün de, Avrupa piyasasında büyük potansiyel olarak görülen bir isim için devreye girdiği öğrenildi.
MAINOO SÜRPRİZİ
Transferfeed'de yer alan habere göre; Manchester United forması giyen Kobbie Mainoo, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Henüz 20 yaşında olan İngiliz orta saha için iki ezeli rakibin nabız yokladığı belirtildi.
AVRUPA'DAN DA TALİPLER VAR
Haberde yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'dan da ciddi ilgi olduğu vurgulandı. Premier Lig temsilcisi Everton ile Serie A ekibi Napoli'nin de genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
MANCHESTER UNITED'DA GERİ PLANDA
Manchester United'da teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'in gelmesinin ardından Kobbie Mainoo'nun ilk 11'deki yeri zayıfladı. Son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldızın, Dünya Kupası hedefi nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor.
SÜRELERİ DÜŞTÜ
Bu sezon Premier Lig'de 11 maça çıkan Mainoo, toplamda yalnızca 212 dakika sahada kalabildi. Düzenli oynayamaması, ayrılık iddialarını güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.
DERBİ SAHASI BU KEZ MASADA
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncu için devreye girmesi, transfer döneminde yeni bir derbi rekabetinin kapısını araladı. Mainoo'nun geleceği netleşirken iki kulübün atacağı adımlar merakla bekleniyor.