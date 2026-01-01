Son dakika: Ankara’da savaş diplomasisi: Kalın ile Umerov görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile 1 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'daki mevcut güvenlik durumu ele alınırken, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaların bölgesel ve küresel etkileri değerlendirildi. Taraflar, barışın tesisine yönelik yürütülen girişimler, müzakere süreçlerinde gelinen son aşama ve bölgesel dengeler gözetilerek atılabilecek olası adımlar üzerinde durdu.

Kalın ve Umerov, görüşmede ayrıca Ukrayna'nın Rusya'daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası konusunu da ele aldı. Mevcut iş birliği mekanizmaları çerçevesinde, iki ülke arasındaki sistematik çalışmaların sürdürülmesine devam edilmesi konusunda mutabakata varıldı.