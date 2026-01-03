Kuvvetli lodosla sıcaklıklar artıyor! MGM’den İstanbul dahil 23 ile sarı kodlu uyarı

Yağışların genel olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken; Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Özellikle İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda, mevcut kar örtüsü nedeniyle çığ riski bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

MGM

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı