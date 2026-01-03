Kuvvetli lodosla sıcaklıklar artıyor! MGM’den İstanbul dahil 23 ile sarı kodlu uyarı
Yeni yılın ilk günlerinde Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı illerde kar yağışı sürerken, bazı bölgelerde ise soğuk hava etkisini artırdı. Meteoroloji’den İstanbul, Edirne, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere birçok kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki hafta sonu kar hangi illere yağacak?
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un da içinde yer aldığı bazı illerde hava sıcaklıklarının kısa sürede yaklaşık 10 derece artması beklenirken, kuvvetli lodos fırtınası etkisini gösterecek. AKOM ve İstanbul Valiliği, rüzgarın saatte 80 kilometreye ulaşabileceği uyarısını yaparken, karın yerini yağmura bırakacağı ve sıcaklıkların artacağı bildirildi. İşte il il hava durumu raporu!
MGM'DEN 24 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
İşte o şehirler…
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bolu
- Bursa
- Çanakkale
- Edirne
- Eskişehir
- İstanbul
- İzmir
- Kastamonu
- Kırklareli
- Kocaeli
- Kütahya
- Ordu
- Sakarya
- Samsun
- Sinop
- Tekirdağ
- Zonguldak
- Bartın
- Yalova
- Karabük
- Düzce
METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ, FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, ülkenin iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına girerken Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Uşak ve Samsun çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLACAK
Yağışların genel olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken; Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Özellikle İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda, mevcut kar örtüsü nedeniyle çığ riski bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, İzmir çevrelerinde sağanak yağışlı olması beklenen yağışların, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu