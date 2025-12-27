PODCAST CANLI YAYIN
Kasımpaşa–Samsunspor maçına bahis soruşturması

Futbolda bahis soruşturması devam ederken Ekim 2024’te oynanan Kasımpaşa-Samsun maçı da bahis şüphesiyle dosyaya dahil edildi.

Süper Lig'de 26.10.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis şüphesiyle soruşturmaya girdi. Oynanan maçta, Samsunsporlu futbolcu Ntcham ilk yarıda iki penaltı kaçırmış ve Kasımpaşa devreyi 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarıda 4 gol atan Samsunspor maçı 4-1 kazanmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada konuyla ilgili "Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa- Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli" denildi. Ntcham ilk yarıda iki penaltı kaçırdı... Samsunspor ise ikinci yarı maçı 4-1 kazandı.

