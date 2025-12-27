PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray’da sportif direktörlük görevine Micov getirildi

2016 EuroCup şampiyonluğunun mimarlarından Vladimir Micov, Galatasaray MCT Technic’in yeni sportif direktörü oldu. Micov, kulübün NBA Europe hedefi doğrultusunda uzun vadeli bir yapılanma planladıklarını ve eksik alanları tamamlamak için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2025
2016 EuroCup şampiyonluğunun mimarlarından Vladimir Micov, Galatasaray MCT Technic'in yeni sportif direktörü oldu. Micov "Her şeyi doğru yere oturtmak, NBA Europe'un bir parçası olmak için geldim. Galatasaray bu yöne gidiyor. 2027 Ekim'ini hazır karşılamak için tüm taşları yerine koymak gerekiyor. Eksik olan alanları doldurmak lazım. Zaman gerekecek ama çok ciddi bir destek aldım, gerçekten burada sevildiğimi hissediyorum" diye konuştu. Micov yeni görevinin öneminden bahsederek G.Saray'daki tüm planlarını söyledi.

