Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar artacak. İşsizlik maaşı en az 13 bin 112, en çok 26 bin 223 liraya çıkacak. Peki bu artış nasıl uygulanacak? İşte detayları...

Yeni asgari ücret, çalışanların yanı sıra çalışmayanlara da etki edecek. Asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı maaş da, işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek. 10 aya varan süreyle ödenen işsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor. Yeni asgari ücretin 1 Ocak itibariyle brüt 33 bin 30 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 13 bin 212, en yükseği de 26 bin 424 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş net tutar da en az 13 bin 112, en çok 26 bin 223 lira olacak.

Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak. Aralık'ta ayrılana en az 10 bin 323 lira ödenirken, en düşük tutar işten ayrılma tarihi Ocak olursa 11 bin 20, Şubat olursa 11 bin 717, Mart olursa 12 bin 414, Nisan olursa 13 bin 112 lira olarak uygulanacak. İşsizlik ödeneğinde yeni tavan tutar ise Ocak ayından itibaren uygulanacak.

ŞİMDİ ALANLAR...
Yaşanacak artış, halen işsizlik maaşı alanlardan işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 52 bin 11 liranın üstünde olanlara da yansıyacak. Bu tutarın altında olanlar zaten ödeneği tam alabiliyordu. Üstünde olanların işsizlik maaşı artacak. Örneğin; işsiz kalmadan önceki 4 aylık ortalama brüt ücreti 60 bin lira olan bir kişi normalde brüt 24 bin lira işsizlik ödeneğine hak kazanıyordu. Fakat işsizlik ödeneği, bu yıl tavan brüt 20 bin 804 lira olduğu için bu tutardan bağlandı. Bu kişi kalan ödemesi varsa, bunu brüt 24 bin lira olarak alacak.

TAVAN İŞSİZLİK MAAŞI

Aralık

Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL

Tavan işsizlik maaşı: 20.804,40 TL

Damga vergisi: 157,91 TL

Ödenen tutar: 20.646,49 TL

Ocak

Brüt asgari ücret: 33.030 TL

Tavan işsizlik maaşı: 26.424 TL

Damga vergisi: 200,56 TL

Ödenen tutar: 26.223,44 TL


ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HESAP (TL)

Çıkış tarihi Ücret ort. (TL) İşsizlik maaşı (TL) Damga vergisi (TL) Net tutar (TL)
Aralık sonu 26.005,50 10.402,20 78,95 10.323,25
Ocak sonu 27.761,63 11.104,65 84,28 11.020,37
Şubat sonu 29.517,75 11.807,10 89,62 11.717,48
Mart sonu 31.273,88 12.509,55 94,95 12.414,60
Nisan ve sonrası 33.030,00 13.212,00 100,28 13.111,72

