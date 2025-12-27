Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak

Yeni asgari ücret, çalışanların yanı sıra çalışmayanlara da etki edecek. Asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı maaş da, işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek. 10 aya varan süreyle ödenen işsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor. Yeni asgari ücretin 1 Ocak itibariyle brüt 33 bin 30 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 13 bin 212, en yükseği de 26 bin 424 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş net tutar da en az 13 bin 112, en çok 26 bin 223 lira olacak.

Fotoğraf, AA



Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak. Aralık'ta ayrılana en az 10 bin 323 lira ödenirken, en düşük tutar işten ayrılma tarihi Ocak olursa 11 bin 20, Şubat olursa 11 bin 717, Mart olursa 12 bin 414, Nisan olursa 13 bin 112 lira olarak uygulanacak. İşsizlik ödeneğinde yeni tavan tutar ise Ocak ayından itibaren uygulanacak.