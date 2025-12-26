Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya gideceği bildirildi. 29 Aralık'ta yapılacak görüşme öncesi İsrail basınında ise gündem Türkiye.

NETANYAHU TRUMP'LA KONUŞMAYA GİDİYOR

İsrail gazetesi Israel Hayom, Amerikan ve İsrail kaynakları tarafından açıklanan bilgilere göre Netanyahu ve Trump arasında pazartesi günü yapılması beklenen görüşme öncesinde Amerikan yönetimi içinde Gazze politikası ve İran stratejisi konusunda keskin görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını yazdı.

WASHINGTON'DA GÖRÜŞ AYRILIĞI

İddiaya göre bu ayrılık, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ı Savunma Bakanı Pete Hegseth'in desteğini alan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla karşı karşıya getiriyor.

Hayom'un iddiasına göre Trump adına temasları fiilen yürüten Witkoff ve Kushner, Gazze'de ateşkeste ikinci aşamaya geçmek ve İsrail'i Refah sınır kapısını açmaya zorlamak için baskı yapıyor ve ikinci çekilmeye hazırlanıyor. Rubio ise tam tersi bir yaklaşım benimsiyor ve ihtiyatlı olmayı, Trump'ın 20 maddelik çerçevesine bağlı kalmayı vurguluyor. Özellikle, İsrail'in tamamen geri çekilmesinden önce Hamas'ın silahlarının elinden alınması ve yönetim yetkisinin devredilmesi konusunda ısrar ediyor.

ANA SEBEP TÜRKİYE

İsrail gazetesinin iddiasına göre Washington'daki karşıtlığın ana sebebi ise Türkiye'nin Gazze'deki rolü. Rubio, Türk kuvvetlerinin Uluslararası Barış Gücü'nde yer almasına karşı İsrail'i destekliyor.

İsrail basınına göre İran da ABD'de karşıtlık oluşturan bir diğer konu. ABD Savunma Bakanlığı ve Hegseth, İsrail'in yeniden oluşturulmuş füze sistemleri ve hava savunma ağları hakkında sağladığı istihbaratı doğrulayarak Rubio'nun İran'a yönelik kararlı tutumuyla aynı doğrultuda hareket ediyor ve müzakerelere başlamadan önce bir ültimatom veriyor. Witkoff, İran'ın nükleer güçlenmesini engellemenin hâlâ mümkün olduğunu savunurken, özellikle savaşın yeniden başlamasına karşı çıkıyor ve İran'ın misillemesinden kaynaklanabilecek riskleri, Körfez ülkeleri ve petrol altyapıları açısından öne sürüyor.

MAARIV: "İSRAİL TÜRKİYE KARŞISINDA ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE Mİ?"

Bir diğer İsrail gazetesi Maariv ise "Netanyahu ikilemde: İsrail Türkiye karşısında çöküşün eşiğinde mi?" başlığını kullandı ve Türkiye'nin Gazze'deki uluslararası güce katılımına hazır olduğuna dikkat çekti ve "Netanyahu bu konuyu Amerikan Başkanı ile görüşmek zorunda kalacak." dedi.