Hatay'da 455 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: "Biz yapacağız dersek yaparız"

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen konut seferberliğinde deprem turistleri hüsrana uğratıldı. "Asrın İnşa Seferberliği" ile 455 bin 357 konut ve iş yeri tamamlandı.

Hatay'da 27 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak.

Başkan Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı

Başkan Erdoğan yarın Hatay'da gerçekleştirilecek tören öncesi sosyal medya hesabındn paylaşımda bulundu. Deprem bölgesindeki dönüşümü efsanevi Anka kuşuna benzeten Erdoğan, "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız. " ifadelerini kullandı.

HANGİ İLDE KAÇ EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ?

Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek. İllere göre dağılım ise şöyle olacak: Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas 164, Bingöl'de 89.

UZUN ÇARŞI ARTIK ALTIN GİBİ IŞILDIYOR

Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da meydan ve Kunduracılar Çarşısı ile birlikte 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1.536 bağımsız birim inşa edildi. Tarihi Uzun Çarşı'nın inşasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanıldı. Antakya'nın kadim hafızası olan Uzun Çarşı, enkazın yükünün altından kalkıp yeniden altın gibi ışıldamaya başladı.

ATATÜRK CADDESİ'Nİ TOKİ VE EMLAK KONUT YENİDEN AYAĞA KALDIRDI

Antakya merkezde büyük yıkımın yaşandığı Atatürk Caddesi TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle inşa edildi. Atatürk Caddesi'nde 4 bin 121'i konut, 1812 iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölümün yapımı büyük oranda tamamlandı.