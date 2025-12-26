Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...

Türkiye'de sıcaklığın hissedilir derecede arttığı haziran ayında bir çok noktada ormanlarda ve tarımsal alanlarda yangınlar etkili oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. Bu yangınların 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı. Yangınlarda sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, bunların 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı." açıklamasını yaptı.