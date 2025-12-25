Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kübrick’in ölümü sapkın partilerde saklı
Kasım Garipoğlu’nun uyuşturucu partileri ve yalısının havuzundaki “Divine Circus” yazısının anlamı Rothschild ailesinin 1970’lerde düzenlediği sapkın partiye kadar uzanıyor. 12 Aralık 1972'de Rothschild partisinde Audrey Hepburn’den Salvador Dali’ye dünyaca ünlü ressamlar, oyuncular ve daha pek çok isim bir araya gelmişti. Partinin tek kuralı adeta pagan ayinlerinin şifresiydi. Rotschild partisinin arka planındaki dehşet dünyaca ünlü yönetmen Stanley Kübrick’in komplo teorilerine yol açan ölümünde saklı.
Ünlülere yönelik fuhuş ve uyuşturucu soruşturması derinleşirken en çok ön plana çıkan isimlerden bir iş adamı Kasım Garipoğlu oldu. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu evinden çıkan uyuşturucu haplar, kullanım aparatları, silahlar ve sapkın uyuşturucu partileri iddialarının ardından soruşturmanın en karanlık isimlerinden biri haline geldi. Sapkın partilerin belki de yüz yıllarca geriye uzanan şifresi ise "Divine Circus" isminde saklı.
GARİPOĞLU'NUN "DIVINE CIRCUS" SIRRI
Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısının havuzundaki "Divine Circus" yazısı gözlerden kaçmamıştı. Divine Circus, spiritüel/ilahi bir kavramla süslenerek meşrulaştırılan aşırılıklarla ve ritüellerle dolu gizli partileri tanımlamak için kullanılıyor.
KASIM'DAN 50 YIL ÖNCE ROTHSCHILD AİLESİ
Kasım Garipoğlu'nun iki haftada bir düzenlediği iddia edilen partilerden yaklaşık 50 yıl önce Rothschild ailesi sapkın partileriyle gündeme geliyordu.
SÜRREALİST KAFALAR DEĞİL PAGAN AYİNLER
12 Aralık 1972'de Barones Marie-Hélène de Rothschild ve kocası Guy, Paris dışında bulunan ve Marie-Hélène ile kız kardeşlerinin büyüdüğü devasa Ferrières Şatosu'nda görkemli bir "Sürrealist Kafalar Yemeği" düzenledi. Ferrières Şatosu, II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından ele geçirilmiş ve Marie-Hélène ile yeni kocası 1959'da mülkü yeniden açmaya karar verene kadar birkaç yıl boş kalmıştı. 1960'lı yıllarda saray, film yıldızları, moda tasarımcıları ve sosyetikler için Fransa'daki abartılı partilerin düzenli mekanlarından biri haline geldi.
ELİT KONUKLARA TEK TALİMAT
Partinin davetiyeleri ünlü ressam René Magritte'in eserlerinden esinlenilerek hazırlanmıştı. Davetlilerden smokin ve uzun elbiseler giymeleri isteniyordu. Asıl talimat ise konuklardan "sürrealist kafalar" getirmelerinin istenmesiydi. İşin tuhaf tarafı, davetiyenin ters basılmış olmasıydı, bu yüzden çözmek için bir ayna gerekiyordu.
LABİRENTİN SONUNDA SAPKINLIK VAR
Ferrières Şatosu, hareketli projektörlerle turuncu bir ışıkla aydınlatıldı. Bu şekilde sarayın yanıyormuş gibi görünmesi amaçlanıyordu.
Sürrealist başlıklar, ilginç davetiyeler, elit davetliler, ışıklandırmalar… Elbette Rothschild ailesinin partisinin arka planı bu kadar renkli değildi.
Davetliler ana merdivende "uykuya dalmış" kedi kılığına girmiş bir dizi uşakla karşılaştılar. İçeriye doğru ilerlediklerinde karşılarına dantel ve kurdelelerden örülmüş bir labirent çıktı. Labirenti aştıklarında asıl gösteri başlıyordu.
New York Times'da anlatıldığı gibi, Marie-Hélène "yüksek boynuzlardan oluşan bir maske ve yüzünde armut biçimli elmas 'gözyaşları' ile avını avlayan bir geyik" kılığına girmişti.
RESSAMLARDA OYUNCULARA DÖNEMİN AVRUPA'SININ KAYMAK TABAKASI
Salvador Dalí'nin yanı sıra Brigitte Bardot, Audrey Hepburn ve Marisa Berenson da partideydi. Baron Alexis de Redé, Dalí tarafından tasarlanmış, üzerinde birden fazla yüz bulunan karmaşık bir şapka takmıştı.
MASADA BEBEK HEYKELLERİ, ÇIPLAK KADINDAN TATLILAR
Labirenti geçen elit konuklar, asıl gösteriye, akşam yemeğine ulaşıyordu. Masalarda çiçeklerin yerini sürrealist heykeller ve Dalí ile Magritte'den esinlenilmiş sofra takımı tasarımları alıyordu.
Çatal bıçak takımlarına ölü balık eşlik ediyordu. Ekmekler yeşildi. Tatlı olarak, gül yaprakları üzerinde yatan çıplak bir kadının şekerden bir heykeli vardı.
ROTHSCHILD PARTİSİNİN DEHŞETİ KUBRICK'İN ÖLÜMÜNDE SAKLI
Rothschild partileri bu noktaya kadar yalnızca marjinal ve sürrealist sınırında görünebilir. Fakat partiden paylaşılanlar gerçeğin yakınına bile yaklaşmıyor. Rotschild partisinin arka planındaki dehşet dünyaca ünlü yönetmen Stanley Kübrick'in komplo teorilerine yol açan ölümünde saklı.
FİLMİ TESLİM ETTİ, 6 GÜN SONRA ÖLDÜ
Kübrick'in son filmi olan ve tartışmalara yol açan Eyes Wide Shut filmini tamamladıktan kısa bir süre sonra 7 Mart 1999'da, İngiltere'nin Hertfordshire kentindeki evinde, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kübrick öldüğünde filmi üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyordu.
RİTÜELİ İFŞA EDEN "SUSTURULUR"
Filmin konusu adeta pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın fuhuş adasında olduğu gibi para, gizlilik, cezasızlık, sosyopatlık ve sapkınlıktan ibaret bir dünyada, cinsel ticareti estetik bir ritüele dönüştüren sahnelerle işleniyor. Sapkın çetenin sırlarını ifşa etmeye çalışanlar ise susturuluyor.
Kübrick tartışmalara yol açan filminin ilk kurgusunu Warner Bross'a teslim ettikten günler sonra hayatını kaybetti. Kübrick'in filmi kadar ölümü de tartışmalara yol açmaya devam ediyor.