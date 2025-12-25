Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kübrick’in ölümü sapkın partilerde saklı

Çatal bıçak takımlarına ölü balık eşlik ediyordu. Ekmekler yeşildi. Tatlı olarak, gül yaprakları üzerinde yatan çıplak bir kadının şekerden bir heykeli vardı.

Labirenti geçen elit konuklar, asıl gösteriye, akşam yemeğine ulaşıyordu. Masalarda çiçeklerin yerini sürrealist heykeller ve Dalí ile Magritte'den esinlenilmiş sofra takımı tasarımları alıyordu.

Rothschild partileri bu noktaya kadar yalnızca marjinal ve sürrealist sınırında görünebilir. Fakat partiden paylaşılanlar gerçeğin yakınına bile yaklaşmıyor. Rotschild partisinin arka planındaki dehşet dünyaca ünlü yönetmen Stanley Kübrick 'in komplo teorilerine yol açan ölümünde saklı.

Stanley Kübrick, Takvim Arşiv

FİLMİ TESLİM ETTİ, 6 GÜN SONRA ÖLDÜ

Kübrick'in son filmi olan ve tartışmalara yol açan Eyes Wide Shut filmini tamamladıktan kısa bir süre sonra 7 Mart 1999'da, İngiltere'nin Hertfordshire kentindeki evinde, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kübrick öldüğünde filmi üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyordu.

RİTÜELİ İFŞA EDEN "SUSTURULUR"

Filmin konusu adeta pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın fuhuş adasında olduğu gibi para, gizlilik, cezasızlık, sosyopatlık ve sapkınlıktan ibaret bir dünyada, cinsel ticareti estetik bir ritüele dönüştüren sahnelerle işleniyor. Sapkın çetenin sırlarını ifşa etmeye çalışanlar ise susturuluyor.

Kübrick tartışmalara yol açan filminin ilk kurgusunu Warner Bross'a teslim ettikten günler sonra hayatını kaybetti. Kübrick'in filmi kadar ölümü de tartışmalara yol açmaya devam ediyor.