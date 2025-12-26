PODCAST CANLI YAYIN

MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlayan siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı. Söz konusu yapının, terör örgütleri ile organize suç yapıları tarafından operasyonel amaçlarla kullanılmaya elverişli nitelikte olduğu değerlendirildi.

MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) müşterek çalışmaları neticesinde, vatandaşların kişisel verilerini hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlamaya çalışan yasa dışı yapılanmaya yönelik kapsamlı bir siber casusluk operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyondan görüntüler (Takvim.com.tr)Operasyondan görüntüler (Takvim.com.tr)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı.

VERİLER CASUSLUK AMAÇLI KULLANIMA HAZIRLANDI

MİT'in yaptığı incelemeler sonucunda vatandaşlara ait kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı veri aktarımının sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü tespit edildi. Söz konusu yapının, terör örgütleri ile organize suç yapıları tarafından operasyonel amaçlarla kullanılmaya elverişli nitelikte olduğu değerlendirildi. Elde edilen yeni bulgular ışığında soruşturma kapsamı genişletildi. Siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı oluşumlara yönelik tespit ve takip çalışmaları sürdürüldü. Siber casusluk faaliyetlerine ve ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı MİT tarafından yürütülen operasyonlarda gerekli teknik destek SGB tarafından sağlandı.

Operasyondan görüntüler (Takvim.com.tr)Operasyondan görüntüler (Takvim.com.tr)

Casusluk yapılanmasına yönelik operasyonlarda, veri depolama aygıtları ve örgütsel iletişim amaçlı kullanılan teknik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak, parola ve benzeri erişim engelleri aşıldı. Şifreli veri içeren cihaz içerikleri çözümlenerek soruşturma kapsamında dijital delil niteliğinde değerlendirmeye alındı.

Operasyondan görüntüler (Takvim.com.tr)Operasyondan görüntüler (Takvim.com.tr)

YASA DIŞI GELİR TRAFİĞİ MASAK TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketliliğinin çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiği tespit edildi. Söz konusu finansal akışın, soruşturma kapsamında kayıt altına alındığı bildirildi.

Operasyonda ele geçirilenler (Takvim.com.tr)Operasyonda ele geçirilenler (Takvim.com.tr)

SİBER TEHDİTLERE KARŞI "SIFIR TOLERANS"

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve terör örgütleri dahil olmak üzere isteyen herkesin erişimine ve kullanımına imkan sağladığı tespit edilen 8 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.

