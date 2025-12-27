İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı

İ stanbul Erkek Lisesi'nde 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde yaşanan "taciz'' ve "şiddet'' iddialarına ilişkin yürütülen inceleme ve soruşturma süreci tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı bilgiler, yaşanan olayların taciz değil, organize ve sistematik şiddet vakası olduğunu ortaya koydu. 11. sınıftaki şüpheli öğrenciler için istenen ceza, pazartesi günü disiplin kurulu tarafından belirlenecek.

Fotoğraf (takvim.com.tr)



GERÇEKTE NELER OLDU?

Okul ya da öğrenci gruplarının toptan suçlanmadığı ve masumiyet karinesine riayet edilerek yürütülen soruşturma sonucunda olayla ilgili gerçekler şöyle:



Taciz iddiası doğrulanmadı:

Soruşturmada 9'uncu sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik sözlü ya da fiziksel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir şikâyet, somut delil veya yürütülmüş disiplin süreci bulunmadı.



"507 maddelik liste" mağdur öğrencilere ait değil: Söz konusu listenin başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı, ilk aşamada sınırlı çevrede dolaşıma girdiği, daha sonra ise sosyal medyadan kontrolsüzce yayıldığı belirlendi. Doğrulanmamış bu tür içeriklerin olayları yatıştırmak yerine daha da derinleştirdiği, özellikle kız öğrenciler açısından güvenlik ve huzur algısını olumsuz etkilediği ifade edildi.



Kız öğrencilere ait görüntü yok:

Darp edilen 9'uncu sınıf öğrencilerinin telefon ve tabletlerinde, okuldaki kız öğrencilere ait uygunsuz fotoğraf ya da görüntüye rastlanmadı.