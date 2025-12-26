PODCAST CANLI YAYIN

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!

Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin geçtiğimiz temmuz ayında tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturmanın ikinci dalgası, 23 Aralık'ta gerçekleşen operasyonla devam etmiş, yeni deliller ve belgeler ışığında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

HTS KAYITLARI, MASAK RAPORUNDAKİ HESAP HAREKETLERİ VE RÜŞVET...
Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinde rüşvet ve usulsüzlük izine rastlanan 22 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

15 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklamaya 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiri verilmek üzere mahkemeye sevk edildi. Doktor raporları doğrultusunda iki şüpheli serbest bırakıldı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bu kapsamda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Türk Telekom
Futbolda bahis soruşturması! Süper Lig hakemi Ali Palabıyık ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
D&R KİTAP
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
D&R
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye'den sert tepki
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek
2025'e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...