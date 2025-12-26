Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin geçtiğimiz temmuz ayında tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturmanın ikinci dalgası, 23 Aralık'ta gerçekleşen operasyonla devam etmiş, yeni deliller ve belgeler ışığında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf (DHA)

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

HTS KAYITLARI, MASAK RAPORUNDAKİ HESAP HAREKETLERİ VE RÜŞVET...

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinde rüşvet ve usulsüzlük izine rastlanan 22 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Fotoğraf (DHA)

15 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklamaya 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiri verilmek üzere mahkemeye sevk edildi. Doktor raporları doğrultusunda iki şüpheli serbest bırakıldı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.