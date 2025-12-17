Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Akyazı ve Kartal projelerinden Bordo-Mavili kulübün yıllık 50 milyon dolar gelir sağlayacağını belirten Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten her konuda Türk sporunun ve futbolunun her zaman yanında. Bu projenin tahsisi ile alakalı bize çok yardımcı oldu. Bu projelerden yıllık yaklaşık 50 milyon dolar gelir sağlayacağız. Bu projeler, Trabzonspor'un geleceği için çok önemli. Sayın Berat Albayrak da Trabzonspor'a her konuda inanılmaz bir destek verdi, ona da ayrı bir özel teşekkür etmek isterim" ifadelerini kullandı. Doğan, Muçi'nin satın alma opsiyonuyla ilgili de, "Fatih Tekke 'Muçi kalsın' derse bu ilk şart. 6-6.5 milyon euro civarında ekstra para vermemiz gerekiyor 5 taksitle. Bunu ödediğimiz takdirde Muçi'nin bonservisi bize geçiyor" dedi.

HER ŞEY 10'UN İÇİN

Ligde Beşiktaş önünde müthiş bir geri dönüşe imza atan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam 20.30'da Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu 90 dakika A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Bordo-Mavililer, müzesine 10. kez götürmeyi hedeflediği Türkiye Kupası yolculuğuna 3 puanla başlamayı hedefliyor.

KUPADA FIRTINA ÜSTÜN

Trabzonspor ile Alanyaspor, bugünkü maçla birlikte kupada 3. kez karşılaşacak. 2019-2020'de finalde Bordo-Mavililer 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüş, geçen sezon da rakibini A Grubu'ndaki mücadelede 3-0 yenmişti.