Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Her yıl olduğu gibi bu sene de konferansa titizlikle hazırlık yapan inşallah icrasını da başarıyla gerçekleştireceğine yürekten inandığım Dışişleri Bakanlığımıza sayın bakan ve ekibine konferansın tertiplenmesinde emeği geçen her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum.



İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen küresel yönetim mimarisi, trajedilerin ve soykırımların önüne geçmekte başarılı olamadı.

Haksız da olsa güçlüyü koruyan, haklı da olsa mazlumu ezen mevcut düzen, on yıllar boyunca istikrarsızlık üretti, kriz üretti, adaletsizlik üretti.

Resmin bütününe baktığımızda uluslararası kurumların çoğu bugün kendisini gassalın eline bırakmış meyyit misali cansız, hareketsiz ve işlevsiz vaziyettedir.



GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI



Gazze'de 70 binden fazla insan öldürüldü. Yıkıntıların altında ne kadar cenaze olduğunu kimse bilmiyor. Şu anda pek çok anne, eş, çocuk, annelerini babalarını eşlerini arıyor ya da onların akıbetlerine ilişkin haber almayı bekliyor.

GAZZE'YE 103 BİN TONU AŞAN İNSANİ YARDIM



Hiroşima'ya atılandan 14 kat fazla bombayla Gazze'yi yerle bir ettiler. Nasıl işleyen, adaletsizliği engelleyen bir uluslararası sistemden bahsedebiliriz. Çeşitli kısıtlamalara karşın insani yardım sevkiyatı peyderpey ilerliyor. 103 bin tonu aşan insani yardımla burada da farkımızı ortaya koyuyoruz.

Sınır hatlarından yansıyan insanlık dışı görüntüleri hiçbirimiz unutmadık. Şişlerle delinen, batırılan, ülkemize doğru itilen botları unutmadık. Avrupa başkentlerinde kaybolan binlerce Suriyeli çocuğu unutmadık. Popülist siyasetçilerin ve medyanın kışkırttığı ırkçı saldırıları unutmadık.

SURİYE'DE İNSAN HAKLARI HAVARİLERİNİN HİÇBİRİNİN SESİ ÇIKMADI



13,5 yıl boyunca katliam devam ederken vicdan sahibi ülkeler dışında demokrasi ve insan hakları havarisi kesilenlerin hiçbirinin sesi çıkmadı.

İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için incelikle örülmüş çok boyutlu bir politikayı adım adım hayata geçiriyoruz.

GÜÇLÜ OLMAK DIŞINDA SEÇENEK YOK



Özellikle son yıllarda, kriz ve çatışmalarla anılan coğrafyamızda herkesin kazançlı çıkacağı bir barış ve istikrar kuşağı oluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin hem kendi çıkarlarını savunabilmesi hem de kardeşlerine yardım eli uzatabilmesi için güçlü olmak dışında seçeneği yoktur.

Suriye'ye dönenlerin sayısı 580 bini buldu. Muhacirlerin gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüşleri, huzur ortamı kalıcı hale geldikçe şüphesiz hızlanacaktır.



Ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasından kimin faydalanacağı belli.

Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür.

BİN YILDIR BURADAYIZ



Her zaman söylüyorum, biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz inşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız.



RUSYA VE UKRAYNA'YA KARADENİZ UYARISI



Son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Sivil gemileri hedef almanın kimseye faydası yok.

Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalamaya yakınlar. Azerbaycan'la diyalog halinde biz de Ermenistan'la normalleşme süreçlerimizi ilerletiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'nün yurt dışındaki uzantılarıyla mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettirmeliyiz.