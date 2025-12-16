İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"

Türkiye'nin Gazze barış gücünde yer alacak olması ve Ankara'nın Gazze ve Suriye hamleleri İsrail'de paniğe yol açmaya devam ediyor. Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman, Türkiye'nin Suriye ve Gazze'ye yerleşmesi halinde kimsenin onu, buralardan çıkaramayacağını söyledi. Hizbullah'ın Lübnan'da yeniden güçlendiğini ileri süren Liberman, İsrail'in "Lübnan'a yeni bir saldırısının kaçınılmaz olduğunu" savundu.

"ABD İLE İSRAİL'İN AJANDALARI FARKLI" Liberman, İsrail ile ABD'nin Gazze'ye yönelik ajandasının "farklı olabileceğini", Gazze'ye yeniden saldırıların başlaması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'deki bazı konularda ABD Başkanı Donald Trump'a "hayır" demeyi bilmesi gerektiğini ileri sürdü.