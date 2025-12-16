PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"

İsrail'de Türkiye paniği devam ediyor. Eski İsrail Savunma Bakanı Avidgor Liberman, Türkiye'nin Suriye ve Gazze hamlelerine karşılık "Bu bir yerleşme. Eğer gelirlerse, kimse onları Suriye'den ve Gazze'den çıkaramayacak. Bu da Gazze Şeridi içindeki operasyonel kapasitemizi önemli ölçüde sınırlayacak." dedi.

Türkiye'nin Gazze barış gücünde yer alacak olması ve Ankara'nın Gazze ve Suriye hamleleri İsrail'de paniğe yol açmaya devam ediyor. Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman, Türkiye'nin Suriye ve Gazze'ye yerleşmesi halinde kimsenin onu, buralardan çıkaramayacağını söyledi.

Hizbullah'ın Lübnan'da yeniden güçlendiğini ileri süren Liberman, İsrail'in "Lübnan'a yeni bir saldırısının kaçınılmaz olduğunu" savundu.

"ABD İLE İSRAİL'İN AJANDALARI FARKLI"

Liberman, İsrail ile ABD'nin Gazze'ye yönelik ajandasının "farklı olabileceğini", Gazze'ye yeniden saldırıların başlaması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'deki bazı konularda ABD Başkanı Donald Trump'a "hayır" demeyi bilmesi gerektiğini ileri sürdü.

TÜRKİYE PANİĞİ

Gazze'de konuşlanması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne dair ise Liberman, şu anda dünyadaki tüm ülkeler arasında Gazze'ye güvenlik gücü göndermek için sadece "Türkiye'nin bastırdığını" söyledi.

Liberman, Türkiye'nin "Hamas'ı korumak için Gazze'ye güvenlik gücü göndermek istediğini" iddia etti.

"EĞER GELİRLERSE KİMSE ONLARI SURİYE'DEN VE GAZZE'DEN ÇIKARAMAYACAK"

Türkiye'nin bölgeye yerleşmeye çalıştığını savunan Liberman, şu ifadeleri kullandı:

Bu bir yerleşme. Eğer gelirlerse, kimse onları Suriye'den ve Gazze'den çıkaramayacak. Bu da Gazze Şeridi içindeki operasyonel kapasitemizi önemli ölçüde sınırlayacak.

İsrailli lider, ABD'nin Ankara'ya F-35 savaş uçaklarını satması, Suriye'deki Türk varlığı ve Türk güçlerinin Gazze'ye gitmesinin bölgedeki güç dengesinde "dramatik değişikliğe yol açacağını" dile getirerek bunların kendisini şu anda "en rahatsız eden" noktalar olduğunu kaydetti.

