Bursa’da öğrenciyi yakasından tutup yere savuran müdür görevden alındı

Öğretmen hakkında şikayetçi olduklarını söyleyen baba Nihat K. (49), olaya ilişkin şunları dile getirdi: "Cuma günü işten geldim eve. Hanım bana, 'Muhammed'i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana, ' Okul müdürü, Muhammed'i dövmüş' dedi. 'Öğretmendir, kızmıştır' dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. Ringde boksör bunu yapamaz. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış, vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Adı üstünde öğretmen. Öğretmen bunu yaparsa, sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar? Çocuk bilmiyor, öğrensin diye okula gönderiyorum."

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Oğluna psikolojik destek aldıracağını belirten baba Nihat K., yaşananların ardından zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek,

"Adam kastetmiş. 4 gündür çocuğu bırakıp, işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım, çocuğun psikolojisi bozuldu. Benim 5 tane çocuğum var, işe gitmesem ne yapacağım. Çocuğumu doktora götüreceğim psikoloji düzelsin diye. Derslerinden de geri kalacak. Bugün bana, yarın sizin çocuğunuza. Okul dediğin çocukları eğitir. Nasıl olacak bu iş? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz?" dedi.

Nihat K., olayın peşini bırakmayacağını belirterek,

"Böyle insanlar olduğu müddetçe eğitim olmaz. Ben bu işin peşini bırakmıyorum. Mahkemeye gittim. Gereken her yere başvurdum." ifadelerini kullandı.