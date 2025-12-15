takvim-logo

Bursa’da öğrenciyi yakasından tutup yere savuran müdür görevden alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda okul müdürünün 11 yaşındaki öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu anlara ilişkin görüntüler tepki çekti. Olayın ardından müdür görevden alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda okul müdürünün 11 yaşındaki öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu anlara ilişkin görüntüler tepki çekti. Olayın ardından okul müdürü görevden alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 12 Aralık'ta Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okulda vekaleten müdürlük yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç.'nin, 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi (11), iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdığı belirtildi.

İddiaya göre Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi itti. Geriye doğru savrulan Muhammed Emin K.'nin yere düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MÜDÜRLÜKTEN ALINDI, ÖĞRETMENLİĞE DÖNDÜ

Olayın ardından Mustafa Ç.'nin vekaleten yürüttüğü okul müdürlüğü görevinden alındığı, Alanyurt Ortaokulu'ndaki öğretmenlik görevine ise iade edildiği öğrenildi.

"BENİ DURDUK YERE DÖVDÜ"

Olay sonrası okula gitmediği belirtilen Muhammed Emin K., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek, ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin cezası verecek, tutanak tutacak. Ben gitmem okula."

"RİNGDE BOKSÖR BUNU YAPAMAZ"

Öğretmen hakkında şikayetçi olduklarını söyleyen baba Nihat K. (49), olaya ilişkin şunları dile getirdi:
"Cuma günü işten geldim eve. Hanım bana, 'Muhammed'i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana, 'Okul müdürü, Muhammed'i dövmüş' dedi. 'Öğretmendir, kızmıştır' dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. Ringde boksör bunu yapamaz. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış, vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Adı üstünde öğretmen. Öğretmen bunu yaparsa, sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar? Çocuk bilmiyor, öğrensin diye okula gönderiyorum."

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Oğluna psikolojik destek aldıracağını belirten baba Nihat K., yaşananların ardından zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek,
"Adam kastetmiş. 4 gündür çocuğu bırakıp, işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım, çocuğun psikolojisi bozuldu. Benim 5 tane çocuğum var, işe gitmesem ne yapacağım. Çocuğumu doktora götüreceğim psikoloji düzelsin diye. Derslerinden de geri kalacak. Bugün bana, yarın sizin çocuğunuza. Okul dediğin çocukları eğitir. Nasıl olacak bu iş? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz?" dedi.

Nihat K., olayın peşini bırakmayacağını belirterek,
"Böyle insanlar olduğu müddetçe eğitim olmaz. Ben bu işin peşini bırakmıyorum. Mahkemeye gittim. Gereken her yere başvurdum." ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM'DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Ç.'nin görevden alındığı ve hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle, ilgili okulda görev yapan okul müdür vekili görevden alınmış; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda Kaymakamlık Makamınca görevden uzaklaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve yakından takip edilmektedir. Soruşturmanın seyri ve sonucu hakkında kamuoyu, gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Şüpheli Mustafa Ç.'nin Cumhuriyet savcılığına ifade verdiği, tutuksuz yargılanmasına karar verildiği bildirildi.