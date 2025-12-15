Bursa’da öğrenciyi yakasından tutup yere savuran müdür görevden alındı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda okul müdürünün 11 yaşındaki öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu anlara ilişkin görüntüler tepki çekti. Olayın ardından müdür görevden alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, 12 Aralık'ta Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okulda vekaleten müdürlük yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç.'nin, 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi (11), iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdığı belirtildi.
İddiaya göre Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi itti. Geriye doğru savrulan Muhammed Emin K.'nin yere düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MÜDÜRLÜKTEN ALINDI, ÖĞRETMENLİĞE DÖNDÜ
Olayın ardından Mustafa Ç.'nin vekaleten yürüttüğü okul müdürlüğü görevinden alındığı, Alanyurt Ortaokulu'ndaki öğretmenlik görevine ise iade edildiği öğrenildi.
"BENİ DURDUK YERE DÖVDÜ"
Olay sonrası okula gitmediği belirtilen Muhammed Emin K., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek, ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin cezası verecek, tutanak tutacak. Ben gitmem okula."