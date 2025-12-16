PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’nin istediği Norveçli yıldız ve kulübü servet istedi

Atletico Madrid, 30 yaşındaki golcü Alexander Sörloth için F.Bahçe’den 35 milyon Euro istedi. Norveçli golcü yıllık 11 milyon Euro’dan 3.5 yıllık sözleşme talep etti

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2025
Devere arasında yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un menajeri ile masaya oturmuştu. Yönetim,İspanyol kulübüyle de temasageçti ve bonservis beklentisini sordu. Bu görüşmelerden sonra ortaya bir hayli maliyetle bir tablo çıktı.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den bonservis beklentisi 35 milyon Euro. Ayrıca, Alexander Sörloth da yıllık 11 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşme istiyor. Bonservis ve maaş beklentileri hesaplandığında ortaya 74 milyon Euro'luk bir rakam çıkıyor. Fenerbahçe Yönetimi, yüksek maliyeti karşılayabilmek için arayışlara başladı. 30 yaşındaki santrafor Sörloth, kulüplerin anlaşması ve yıllık ücretinin karşılanması durumunda Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.


MAESTRO EL YAKIYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadrosunda görmeyi çok istediği Alanyaspor'un 22 yaşındaki Angolalı orta sahası Maestro için harekete geçti. Sarı- Lacivertliler, ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren genç yıldız için Alanyaspor'dan beklemediği bir cevap aldı. Akdeniz ekibi, Maestro'yu isteyen Fenerbahçe'den 10 milyon Euro bonservis ücreti istedi.

UÇAN BREZİLYALI EDERSON!

Maçın ilk yarısında ilginç bir enstantene yaşandı. Konyaspor atağında F.Bahçe kalecisi Ederson kalesinden fırladı ve uçarak topu kafayla uzaklaştırdı. Ederson, kurtarışlarıyla alkış topladı.

