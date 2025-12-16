PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş Milan’ın İngiliz orta sahasını transfer listesine ekledi

Siyah-Beyazlılar, Milan’ın 29 yaşındaki orta sahası Ruben Loftus Cheek’i transfer etmek için atağa kalktı. İtalyan ekibinin yıldızı, eski takım arkadaşı Tammy Abraham’dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldı

Giriş Tarihi :16 Aralık 2025
Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş transferde atağa kalktı... Siyah- Beyazlılar, devre arası transfer döneminde kadrosuna yıldız bir orta saha katmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki ismin ise Milan'ın İngiliz orta sahası Ruben Loftus Cheek olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın devre arasında takımdan ayrılması beklenen İngiliz orta sahanın menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Bu arada Ruben Loftus-Cheek'in eski takım arkadaşı Tammy Abraham ile transferi hakkında konuştuğu öğrenildi. Loftus- Cheek'in Abraham'dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldığı gelen haberler arasında... 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Loftus-Cheek, 11 kez İngiltere Milli Takım forması giydi. 2023 yılında Chelsea'den Milan'a 18.9 milyon Euro'ya transfer olan Ruben Loftus-Cheek bu sezon 16 karşılaşmada boy gösterdi. 1 gol atarken 1 de asist yaptı. İngiliz orta sahanın, Milan ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.


JURASEK: THE END

Beşiktaş'ın Çekyalı sol kanadı David Jurasek yolun sonuna geldi! Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçının son anlarında oyuna dahil oldu. Ancak bir pozisyonda yüzde 100'lük gol şansı olan Abraham'a pas vermedi. Sergen Yalçın, bu pozisyon sonrasında Jurasek'in üzerini çizdi. 25 yaşındaki oyuncunun bundan sonra takımda forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş, Çekyalı oyuncu ile devre arasında yolları ayıracak.

HERKESE KARŞI BİZ!
Beşiktaş'ın İngiliz forveti Tammy Abraham, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli golcü, yaptığı paylaşımda Kartal emojisiyle birlikte, "Herkese karşı biz" ifadelerini kullandı. Yıldız golcü, Trabzonspor deplasmanında takımının ilk golünü kaydetmişti.

