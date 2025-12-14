SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray deplasmanda coştu! Antalyaspor’u 4-1 yendi zirvede kaldı

Galatasaray 2 maçlık aradan sonra bir deplasman maçından 3 puanla ayrıldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2025
Galatasaray deplasmanda coştu! Antalyaspor’u 4-1 yendi zirvede kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerken 2 maç sonra dış sahadan galibiyetle döndü. Sarı-Kırmızılılar bundan önceki son 2 deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yenilmiş ardından da Kadıköy'de oynadığı Fenerbahçe derbisinde rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Cimbom böylece dün Antalyaspor'u farklı geçerek hem deplasmandaki kötü serisine son verdi hem de liderliğini sürdürmeyi başardı.


OKAN BURUK'TAN ZORAKİ REVİZYON

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP’den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Memur ve emekliye Ocak zammı! En düşük emekli aylığı 27.944 TL oluyor
CHP’li Beşiktaş’ta rüşvet itirafı! Eski başkan Akpolat’a otoparkta 500 bin dolar verildi
CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: Kızı Tuğyan annesini pencereden itti
Başkan Erdoğan’dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye’nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Bakan Fidan’dan Gazze ve Suriye mesajı: SDG İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
DEAŞ söylemi yeniden sahnede: ABD Suriye’de kalıcılığın zeminini hazırlıyor
Dört dörtlük Aslan! Antalyaspor - Galatasaray : 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’de aklanma çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Başkan Erdoğan’dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Sağlıkta 23 yılın özeti Meclis’te: Bakan Memişoğlu rakamları paylaştı
Icardi’ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy Ne olacak izlesin dedi
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı Habertürk satıldı mı? TMSF açıkladı Habertürk satıldı mı? TMSF açıkladı CHP’de aklanma çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi Kredi kartı azami faiz oranlarında indirim yapıldı! Karar Resmi Gazete’de Kredi kartı azami faiz oranlarında indirim yapıldı! Karar Resmi Gazete’de Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti Ekosistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu! "Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!