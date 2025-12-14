Galatasaray deplasmanda coştu! Antalyaspor’u 4-1 yendi zirvede kaldı

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerken 2 maç sonra dış sahadan galibiyetle döndü. Sarı-Kırmızılılar bundan önceki son 2 deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yenilmiş ardından da Kadıköy'de oynadığı Fenerbahçe derbisinde rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Cimbom böylece dün Antalyaspor'u farklı geçerek hem deplasmandaki kötü serisine son verdi hem de liderliğini sürdürmeyi başardı.



OKAN BURUK'TAN ZORAKİ REVİZYON

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.