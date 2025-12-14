Okan Buruk Antalyaspor maçı sonrası isyan etmişti! Galatasaray'dan TFF'ye "Başakşehir" başvurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk OKAN BURUK İSYAN ETTİ Hatırlanacağı üzere Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak olmasına isyan etmiş, "Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Tarihlerin değişmesi için başvuru olacak" demişti.

Buruk konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:



Sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık'ta maç olacaktı. Anlam veremedik. Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Tarihlerin değişmesi için başvuru olacak."

