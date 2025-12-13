İstanbul Ataşehir’de mide bulandırıcı görüntüler: Atları kesip satışa sunmuşlar
İstanbul Ataşehir’de bir depoda atların kesilerek satışa sunulduğu iddiası üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen baskında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir depoda atların kesildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
3 AT KESTİKLERİ ÖĞRENİLDİ
Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın düzenleyen ekipler, şüpheli E.B.'yi gözaltına aldı. E.B.'nin emniyette verdiği ifadesinde, kaldığı depoda G.G. isimli şahsın 3 atı kestiğini, kendisinin olayla bir ilgisi olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.
SUÇ KAYDI ÇIKTI
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre yapılan çalışmaların ardından ekipler, adı geçen G.G.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki incelemede G.G.'nin hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından da kaydı bulunduğu tespit edildi.