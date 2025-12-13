İstanbul Ataşehir’de mide bulandırıcı görüntüler: Atları kesip satışa sunmuşlar

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 16:15

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir depoda atların kesildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Görüntüler (Takvim arşiv)

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre yapılan çalışmaların ardından ekipler, adı geçen G.G.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki incelemede G.G.'nin hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından da kaydı bulunduğu tespit edildi.