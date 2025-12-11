Okan Buruk’un Avrupa kabusu! Galatasaray deplasmanlarda yine hayal kırıklığı yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa deplasmanlarında aldığı kötü sonuçlarla dikkatleri çekiyor. Tecrübeli teknik adam, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde lig usulü ve eleme turlarında deplasmanlarda oynadığı maçlarda 3 yenilgi ve 1 galibiyet alarak taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Avrupa'da oynadığı 6 deplasmanda 3 kez kaybetti. 2 beraberlik elde etti. 14 gol yerken, 9 gol attı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa'da büyük hedefler koyan Galatasaray, Monaco deplasmanındaki kaybederek sevenlerini yine üzdü. Bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 deplasman maçının 1'ini kazanırken 2'sini kaybetti. Kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

