Çağla Şıkel’den aşk itirafı: 35 yıl sonra büyük karşılaşma!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı YouTube programında hem üniversite anılarını hem de yıllar sonra karşılaştığı ilkokul aşkıyla ilgili şaşırtıcı detayları anlattı. Şıkel’in samimi itirafları hem güldürdü hem de sosyal medyada gündem oldu.

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olup aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen Çağla Şıkel, o günden bu yana attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vurdu.

Şıkel, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken Emre Altuğ'a körkütük aşık oldu. Yaşadıkları aşkla o dönem magazin manşetlerinden düşmeyen ikili, 2008 yılında bir eğlence mekanında nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan ünlü çiftin evliliği 2015'te son buldu. Ancak çift çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi.

✨ Üniversite Yıllarından Şaşırtan Anılar

Geçen günlerde oğullarıyla birlikte eski eşinin konserine giderek gündeme gelen ünlü isim, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Şıkel, konuk olduğu bir YouTube programındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuduğu yıllara dair hem eğlenceli hem de şaşırtıcı anılarını anlatarak izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı.

🎭 "Beğenmediklerimize Tükürüyorduk"

Şıkel, üniversitenin tiyatro ve bale bölümleri arasındaki hareketli ortamı anlatırken o dönem yaptıkları ilginç bir davranışı şu sözlerle paylaştı:

Bizim tiyatro bölümü biraz karışıktı. Şimdinin birçok popüler oyuncusu o dönem okuldaydı ama henüz tanınmıyorlardı. Biz de Bale Bölümü penceresinden beğenmediklerimize tükürük atıyor, beğendiklerimize yüksek sesle konuşarak dikkatlerini çekmeye çalışıyorduk.

❤️ 35 Yıl Sonra Gelen Sürpriz Karşılaşma

Programın en çok konuşulan bölümü ise Şıkel'in yıllar önce aşık olduğu kişiyle ilgili yaptığı itiraf oldu. Geçtiğimiz yıl beklenmedik bir anda ilkokul aşkıyla karşılaştığını söyleyen Şıkel, o anları şöyle anlattı:

İçeri girince 'ne kadar yakışıklı biri' diye düşündüm. Sonra yanımıza gelip 'O şiir defterine yazdığın kişi benim' dedi. Çok şaşırdım, önce anlamadım çünkü üzerinden 35 yıl geçmişti. İsmini söyleyince hatırladım ve sonrasında sohbet etme fırsatı bulduk

Samimi açıklamalarıyla gündeme damga vuran Çağla Şıkel, izleyicilerden de büyük ilgi gördü.

🎤 Ne Olmuştu?

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, çocuklarıyla eski eşi Emre Altuğ'un konserine gitti. Muhabirlere konuşan Kuzey, babasının sahnesini daha önce de izlediklerini belirterek "Biz kardeşimle daha önce dinlemiştik, çok güzeldi. Annem yeni izleyecek. Yine çok güzel geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Çağla Şıkel de konserden çektiği mutlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

