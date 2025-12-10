Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı

İsrail ABD'deki desteğini her geçen gün daha da kaybederken medya organlarına daha agresif bir şekilde saldırmaya başladı. İsrail aparatları ise medyayı ele geçirmek için birbirleriyle adeta savaşa girdi. Bunun en güncel örneği iseParamount ve Netflix savaşı.

Geçtiğimiz haftalarda anketler Amerikalılar arasında Filistin'e sempati duyanların İsrail'e sempati duyanlara göre artış gösterdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu süreçte siyonist milyarderler ise İsrail için kolları sıvadı ve hedefe medya organlarını aldı. Milyarderler TikTok'tan medya devlerine sektörü ele geçirerek İsrail yanlısı algıyı yeniden tesis etmeye çalışıyor. Bu hamlelerin geleneksel medya ayağı üzere Ellison ailesi oldu.

David Ellison, Reuters

SAVAŞIN BİR AYAĞI ELLISON AİLESİ

Ağustos ayında, Ellison ailesinin medya şirketi Skydance (Larry Ellison tarafından finansal olarak desteklenen ve oğlu David tarafından yönetilen şirket), CBS ve birçok kablo kanalının sahibi olan film stüdyosu Paramount'u satın aldı. Konuşma özgürlüğüne ve Filistin özgürlüğüne şiddetle karşı çıkan Bari Weiss, CBS News'in genel yayın yönetmeni olarak atandı.

PARAMOUNT AYLARDIR PEŞİNDEYDİ SON HAMLEYİ NETFLIX YAPTI

Takvim.com.tr Ellison ailesinin gözününi HBO, TBS ve CNN'in sahibi olan Warner Bros Discovery'de olduğunu yazmıştı. Paramount Warner Bross Discovery'yi satın almaya çalışırken Netflix'ten beklenmedik bir hamle geldi ve Netflix hem Warner Bross Discovery'yi hem de HBO Max'i satın aldı.

İddiaya göre Netflix'in Warner Bros. ile yaptığı dev anlaşmanın haberinin 4 Aralık Perşembe günü sızdırılmasından sadece birkaç saat önce, Paramount CEO'su David Ellison bir şeylerin ters gittiğini fark etti.