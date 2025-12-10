PODCAST CANLI YAYIN

Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı

Netflix’in Warner Bross Discovery’yi satın almasının ardından İsrail aparatlarının kendi içindeki medya savaşı açıkça gözler önüne serildi. İsrail ABD’deki desteğini her geçen gün kaybederken siyonist milyarderler medyayı ele geçirme hamleleriyle öne çıkıyordu. Siyonist iltisaklı Ellison ailesi ağustos ayında CBS ve birçok kablo kanalının sahibi olan film stüdyosu Paramount'u satın almıştı. Paramount aylardır Warner Bross Discovery ve HBO Max’in de peşindeydi. Beklenmedik hamle ise Netflix’ten geldi. İşte Warner Bross ihalesinin arka planı ve İsrail aparatlarının savaşı…

İsrail ABD'deki desteğini her geçen gün daha da kaybederken medya organlarına daha agresif bir şekilde saldırmaya başladı. İsrail aparatları ise medyayı ele geçirmek için birbirleriyle adeta savaşa girdi. Bunun en güncel örneği iseParamount ve Netflix savaşı.

Ellison ailesi Paramount'u satın aldı

İSRAİL'İN SON DAYANAĞI MEDYA

Geçtiğimiz haftalarda anketler Amerikalılar arasında Filistin'e sempati duyanların İsrail'e sempati duyanlara göre artış gösterdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu süreçte siyonist milyarderler ise İsrail için kolları sıvadı ve hedefe medya organlarını aldı. Milyarderler TikTok'tan medya devlerine sektörü ele geçirerek İsrail yanlısı algıyı yeniden tesis etmeye çalışıyor. Bu hamlelerin geleneksel medya ayağı üzere Ellison ailesi oldu.

David Ellison

SAVAŞIN BİR AYAĞI ELLISON AİLESİ

Ağustos ayında, Ellison ailesinin medya şirketi Skydance (Larry Ellison tarafından finansal olarak desteklenen ve oğlu David tarafından yönetilen şirket), CBS ve birçok kablo kanalının sahibi olan film stüdyosu Paramount'u satın aldı. Konuşma özgürlüğüne ve Filistin özgürlüğüne şiddetle karşı çıkan Bari Weiss, CBS News'in genel yayın yönetmeni olarak atandı.

İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti

PARAMOUNT AYLARDIR PEŞİNDEYDİ SON HAMLEYİ NETFLIX YAPTI

Takvim.com.tr Ellison ailesinin gözününi HBO, TBS ve CNN'in sahibi olan Warner Bros Discovery'de olduğunu yazmıştı. Paramount Warner Bross Discovery'yi satın almaya çalışırken Netflix'ten beklenmedik bir hamle geldi ve Netflix hem Warner Bross Discovery'yi hem de HBO Max'i satın aldı.

İddiaya göre Netflix'in Warner Bros. ile yaptığı dev anlaşmanın haberinin 4 Aralık Perşembe günü sızdırılmasından sadece birkaç saat önce, Paramount CEO'su David Ellison bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

Paramount

77,7 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

Ellison aylardır Warner Bros. Discovery'nin peşindeydi ve kendisi ile Paramount yönetim kurulu, WBD CEO'su David Zaslav ve yönetim kurulu üyeleriyle düzenli olarak iletişim halindeydi. Ellison o sabah hisse başına 30 dolarlık tamamen nakit bir teklif sunmuştu, yani 77,9 milyar dolarlık bir teklif. Ancak Paramount, bu teklifin ardından WBD'den hiçbir haber almadı.

Netflix

İHALENİN ARKA PLANINDA NELER YAŞANDI?

The Wall Street Journal'a göre David Ellison son çare Zaslav'a bir mesaj gönderdi. İddiaya göre o mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

Sunduğumuz yeni teklif hakkında sizi aradım. Tüm endişelerinizi duydum ve yeni teklifimizde bunları ele aldığımıza inanıyorum. Lütfen detaylı görüşmek üzere müsait olduğunuzda beni tekrar arayın.

Netflix

NETFLIX WARNERBROSS'U NASIL SATIN ALDI?

The Hollywood Reporter'ın da yazdığı üzere görünüşe göre Ellison endişelenmekte haklıydı. On beş saat sonra Netflix, Warner Bros.'u 82,7 milyar dolara satın alacağını resmen duyurdu ve Paramount başka bir seçeneğe, düşmanca bir ihale teklifine yöneldi. Paramount, tüm şirket için yaptığı 108,4 milyar dolarlık teklifle el yükseltti.

Beyaz Saray yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre Ellison'ın babası, milyarder Oracle kurucu ortağı ve Trump'ın müttefiki Larry Ellison, Netflix anlaşmasının duyurulmasının ardından başkanı arayarak işlemin rekabete zarar vereceğini söyledi.

Netflix Paramount savaşı

PARAMOUNT-NETFLIX SAVAŞI

Warner için verilen mücadele, 113 yıllık Hollywood devi Paramount ile teknoloji girişiminden eğlence devi Netflix arasında bir mücadeleye dönüştü. "Casablanca" ve "The West Wing" gibi klasik film ve televizyon dizilerinin yanı sıra "The Sopranos" ve "Game of Thrones" gibi yapımlara ev sahipliği yapan HBO gibi geniş bir arşive sahip olan Warner, Hollywood'un gözbebeği olarak kabul ediliyor.

Jared Kushner

BİR FİNANSMAN DA TRUMP'IN DAMADI

Paramount'un finansmanları arasında Suudi Arabistan Krallığı Kamu Yatırım Fonu, Abu Dabi'den L'imad Holding Company PJSC, Katar Yatırım Otoritesi (Katar) ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in yatırım fonu olan Affinity Partners da yer alıyor.

