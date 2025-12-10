Fenerbahçe'de eksik çok bahane yok! Tedesco'dan farklı 11

Fenerbahçe, Brann karşılaşmasına iki önemli eksikle çıkacak. Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Çağlar Söyüncü de kadroda yer almayacak. Takımla bir süredir çalışan Szymanski'nin ise maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI

Deneyimli çalıştırıcı, Faslı forvet konusundaki kararını düzenlediği basın toplantısında da deklare etti.

Santrfor pozisyonunda Youssef En-Nesyri'nin oynayacağını dile getiren Tedesco, "Forvette çözümümüz En-Nesyri olacak. Pek çok maçta öyle oldu. Avrupa Ligi'nde çok iyi maçlar oynadı. Stuttgart karşısında çok üst seviye oynadı. Nice maçında da öyleydi. Avrupa'ya hep onunla başladık. Marco Asensio kas sorunları nedeniyle kadroda olmayacak. Umarız Konya maçında hazır olacak. Hem En-Nesyri hem Talisca ile beraber oynayacağız." diye konuştu.