İZBETON davasında 3'üncü duruşma! Mahkeme ara kararı verdi | Tunç Soyer kendisini 10 maddeyle savundu

Mağdurlara söz verilmesiyle başlayan davada İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Bezirci, işlerin zamanında yapılmadığı için mağduriyet yaşadıklarını, bundan bazı kişilerin rant sağladığını düşündüğünü ileri sürdü.

Duruşmayı izlemek için gelenler 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı. İzleyicilerin cep telefonu ve bilgisayarlarla salona girmelerine izin verilmedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İZBB) İŞTİRAKİ İZBETON AŞ'YE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN 'KOOPERATİF İŞLERİNDE USULSÜZLÜK' SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI TUNÇ SOYER'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 3'Ü TUTUKLU 65 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVADA TUTUKLU SANIKLAR MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPTI

Soyer başta olmak üzere İZBETON AŞ yöneticilerinin, projeyi ranta kurban etmeyecekleri yönündeki açıklamalarıyla kooperatife girdiğini anlatan Alpyavuz, şunları söyledi:

"İşi İZBETON AŞ'den taşeron olarak aldık. İşin sadece finansman kısmını karşılayacağımız hissiyatı oluştu. Kooperatife girdiğimizde inşaatları bizim yapacağımızı bilmiyordum. Her yerde büyükşehir belediyesi ve İZBETON AŞ'nin logoları vardı. Kooperatife üye olduktan sonra ödemelerime başladım."

Alpyavuz, projede villa olmadığını ancak 11 villanın eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yakınları tarafından alındığını ileri sürdü. Villaların sonradan, usulsüz ve genel kurul kararı olmadan yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olduklarını da aktaran Alpyavuz, "Satın alma için gittiğimizde kooperatif broşürlerinde bu villalar yoktu. Bir blokta 60 daire olması gerekirken, şu an projemizde 48 daireye düşürülmüş." diye konuştu.

Söz alan tutuksuz sanık Aslanoğlu ise "Villa dedikleri kooperatif yeri ve verildikleri kişiler de kooperatif üyeleri." dedi.

Uzundere 3'üncü Etap üyesi Emrah Sönmez, binlerce ailenin mağdur olduğunu savunarak, "Bunun CHP projesi olduğunu söylediler. Bunların hepsi CHP'de olan insanlar. 5-6 bin aile belediyeye güvenerek mağduriyet yaşadı. Bu kadar bilinçli olsak bu projelere girmezdik." ifadelerini kullandı.

Mağdura soru soran tutuklu sanık eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da "Sizin bilinçsizliğinizin cezasını biz mi çekeceğiz? Kooperatifte ne kadar para var?" dedi. Sönmez ise kooperatifin hesabında yaklaşık 400 milyon lira bulunduğu yanıtını verdi. Bunun üzerine Kaya, para olmasına rağmen neden inşaatın yapılmadığını sordu. Sönmez de, "Sözleşmeden dolayı sıkıntılar olduğu için inşaatlara devam edilemiyor." şeklinde yanıtladı.

Duruşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik "tanık" olarak dinlenildi.

Vatandaşlardan devralınan arsaların mal sahibinin büyükşehir belediyesi, yüklenicinin de İZBETON AŞ olarak çalışmalara başladıklarını belirten Özçelik, İZBETON AŞ ile imzalanan protokolde aykırılık olduğunu savundu.

İZBETON AŞ'den büyükşehir belediyesine devir ve alt taşeron talebi gelmediğini ifade eden Özçelik, şöyle devam etti:

"Basında kooperatiflerle sözleşme imzalandığı yönünde haberler çıktı. İZBETON AŞ kendi bünyesinde olan konutları istediği gibi değerlendirebilir. Ancak kooperatiflerin müteahhitlik hizmeti verdiğine dair bilgi veya belge yoktu. Sahada yapı denetim işlemleri devam ederken, kooperatifin müteahhitlik hizmeti verdiğini, inşaatlar başladıktan sonra anladık. Örnekköy 3'üncü Etap'ta eksik demir kullanılması nedeniyle tutanak tutuldu. Bunun üzerine kooperatif kendi imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yazı yazmış. Onlar da yazıyı bize gönderdi ve kooperatifin müteahhitlik hizmeti verdiğini öğrendik. Kooperatiflerin müteahhitlik yapması için arsasının olması gerekiyor."

Duruşmada iddia makamı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve bilirkişi raporlarının beklenilmesi yönünde görüş sundu.