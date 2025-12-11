İlk deplasman galibiyetini hedefliyor! Düdük Fransız hakemde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele 23.00'te başlayacak. Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe ligde 20. sırada bulunuyor. Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, hem kazanıp ilk 24'teki yerini sağlamlaştırmak hem de UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Son 3 maçında berabere kalan Sarı-Lacivertliler Brann'ı yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ 6. HAFTA

BRANN ---------------------------- F.BAHÇE

Dyngeland ------------------------ Ederson

De Roeve ------------------------- Mert Müldür

Helland --------------------------- Škriniar

Larsen ----------------------------- Oosterwolde

Dagsnes --------------------------- Brown

Kornvig ---------------------------- İsmail

Sørensen -------------------------- Fred

Pedersen -------------------------- Talisca

Castro ----------------------------- Nene

Finne ------------------------------ Kerem

Mathisen -------------------------- En Nesyri

F. Alexandersson ---------------- D. Tedesco

SAAT: 23.00

STAT: Brann

HAKEM: Willy Delajod

YAYIN: TRT 1