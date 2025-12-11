SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İlk deplasman galibiyetini hedefliyor! Düdük Fransız hakemde

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında bugün saat 23.00’te Brann’a konuk olacak. 8 puanla 20. sırada bulunan Sar-ı Lacivertliler kazanıp ilk 24’teki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2025
İlk deplasman galibiyetini hedefliyor! Düdük Fransız hakemde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele 23.00'te başlayacak. Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe ligde 20. sırada bulunuyor. Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, hem kazanıp ilk 24'teki yerini sağlamlaştırmak hem de UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Son 3 maçında berabere kalan Sarı-Lacivertliler Brann'ı yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ 6. HAFTA

BRANN ---------------------------- F.BAHÇE
Dyngeland ------------------------ Ederson
De Roeve ------------------------- Mert Müldür
Helland --------------------------- Škriniar
Larsen ----------------------------- Oosterwolde
Dagsnes --------------------------- Brown
Kornvig ---------------------------- İsmail
Sørensen -------------------------- Fred
Pedersen -------------------------- Talisca
Castro ----------------------------- Nene
Finne ------------------------------ Kerem
Mathisen -------------------------- En Nesyri

F. Alexandersson ---------------- D. Tedesco

SAAT: 23.00
STAT: Brann
HAKEM: Willy Delajod
YAYIN: TRT 1

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü’nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan’ın kan donduran plan: Atacağım şimdi seni
Medyadaki zehirli yapı! Eski Habertürk GYY’si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Casper
Borçlanma ve ihya tutarlarında çifte artış! Erken başvuran avantajlı olacak
Son dakika: 2025’in üçüncü indirimi: Fed yılın son faiz kararını açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK Toplantısı sona erdi! Yazılı açıklamada KKTC ve aile vurgusu
Türk Telekom
Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede savaşıyor
CHP’li İBB’den mezarlık ücretine yüzde 200 İSPARK’a yüzde 33,3 zam talebi!
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu
idefix
Emperyalist projelere Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan rapor açıklaması: Bu sefer mutlaka başaracağız
Hasan Ufuk Çakır’dan CHP’ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır’dan girdi Ekosistem’den çıktı | Kral çıplak dedim başka bir şey demedim
Fenerbahçe’den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok
Trabzonspor’a Japon harikası! Transferde Takehiro Tomiyasu bombası
Başkan Erdoğan’dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu’nda liderlerle bir araya gelecek
Ekononominin kalbi Turkuvaz’da atacak: 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi için geri sayım
CHP ve ’SİSTEM’in medyasında TAKVİM hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu Polis Emre Albayrak’ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar... Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar... Hasan Ufuk Çakır’dan CHP’ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır’dan girdi Ekosistem’den çıktı | Kral çıplak dedim başka bir şey demedim Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı | "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim" Spor yazarları Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi Spor yazarları Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya! Acı kayıplar sonrası sağlık sorunları... Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı Acı kayıplar sonrası sağlık sorunları... Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı