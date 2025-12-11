İlk deplasman galibiyetini hedefliyor! Düdük Fransız hakemde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele 23.00'te başlayacak. Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe ligde 20. sırada bulunuyor. Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, hem kazanıp ilk 24'teki yerini sağlamlaştırmak hem de UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.
Son 3 maçında berabere kalan Sarı-Lacivertliler Brann'ı yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.
UEFA AVRUPA LİGİ 6. HAFTA
BRANN ---------------------------- F.BAHÇE
Dyngeland ------------------------ Ederson
De Roeve ------------------------- Mert Müldür
Helland --------------------------- Škriniar
Larsen ----------------------------- Oosterwolde
Dagsnes --------------------------- Brown
Kornvig ---------------------------- İsmail
Sørensen -------------------------- Fred
Pedersen -------------------------- Talisca
Castro ----------------------------- Nene
Finne ------------------------------ Kerem
Mathisen -------------------------- En Nesyri
F. Alexandersson ---------------- D. Tedesco
SAAT: 23.00
STAT: Brann
HAKEM: Willy Delajod
YAYIN: TRT 1