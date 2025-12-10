PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 10 ARALIK 2025 ATV

Türkan'ın babasından inanılmaz açıklamalar! Kayıp karısı Mihrace'nin başına bir şey mi geldi? Batuhan evlilik vaadiyle tekrar mı dolandırıldı? Oğlunun kumbarasını kırıp ortadan kayboldu! Kocası Erhan 1,5 yıldır nerede? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 10 ARALIK 2025 ATV

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Türkan'ın babasından inanılmaz açıklamalar!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Kayıp karısı Mihrace'nin başına bir şey mi geldi?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Batuhan evlilik vaadiyle tekrar mı dolandırıldı?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Oğlunun kumbarasını kırıp ortadan kayboldu! Kocası Erhan 1,5 yıldır nerede?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK Toplantısı sona erdi! Yazılı açıklamada KKTC ve aile vurgusu
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy ve beraberindekiler adliyede | Görüntü alan gazetecilere saldırı
Takas Bank
CHP'li İBB'den mezarlık ücretine yüzde 200 İSPARK'a yüzde 33,3 zam talebi!
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu
Türk Telekom
Emperyalist projelere Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "rapor" açıklaması: Bu sefer mutlaka başaracağız
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı | "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim"
Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi | Bavullarla kameraya yakalandılar
D&R
Trabzonspor'a Japon harikası! Transferde Takehiro Tomiyasu bombası
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Ekononominin kalbi Turkuvaz'da atacak: 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi için geri sayım
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Emekli zammında %12,49 tahmini: Kök maaşta 2 formül devrede! En düşük aylık 18.898 TL olabilir
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
30 yıllık hayalde somut aşama! Enerjide oyun değiştirici hamle: Hazar üzerinden Türkiye'ye doğal gaz
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun abisine bakın: İki yakışıklı yan yana