A Haber'i sözleriyle hedef alan Sedef Kabaş'ın cezası kesinleşti!

Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından Turkuvaz Medya'nın yayın kuruluşu A Haber hakkında "Bu haber doğru mu? a Haber, demek 'yalan haber üretme merkezi' demek ama bu kadarını da yapamazlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP YANDAŞI KABAŞ'A MAHKEMEDEN CEZA

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı ve Avukat Fatih Savaş, "Sedef Kabaş'ın Müvekkilim a Haber televizyonu hakkında kasıtlı olarak kullandığı hakaret ve iftiralar nedeniyle, Sedef Kabaş'ın Müvekkilim a Haber televizyonuna 10 bin TL manevi tazminat ödemesine mahkemece karar verildi. Yalan ve iftiraya karşı tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verdi.