PODCAST CANLI YAYIN

A Haber'i sözleriyle hedef alan Sedef Kabaş'ın cezası kesinleşti!

Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından Turkuvaz Medya'nın yayın kuruluşu A Haber aleyhinde "Ahaber demek yalan haber üretim merkezi demek" şeklinde ifadeler kullandı. Turkuvaz Medya'nın açtığı manevi tazminat davası, İstinaf Mahkemesi'nde kesinleşti. Kabaş'ın manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Giriş Tarihi:
A Haber'i sözleriyle hedef alan Sedef Kabaş'ın cezası kesinleşti!

Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından Turkuvaz Medya'nın yayın kuruluşu A Haber hakkında "Bu haber doğru mu? a Haber, demek 'yalan haber üretme merkezi' demek ama bu kadarını da yapamazlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP YANDAŞI KABAŞ'A MAHKEMEDEN CEZA
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı ve Avukat Fatih Savaş, "Sedef Kabaş'ın Müvekkilim a Haber televizyonu hakkında kasıtlı olarak kullandığı hakaret ve iftiralar nedeniyle, Sedef Kabaş'ın Müvekkilim a Haber televizyonuna 10 bin TL manevi tazminat ödemesine mahkemece karar verildi. Yalan ve iftiraya karşı tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verdi.

KARAR ÇIKTI

Bu ifadeler nedeniyle Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından açılan manevi tazminat davasında , yargı süreci sonlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi, İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını inceledi. Daire, Kabaş'ın ifadelerinin küçük düşürücü, ağır ve rencide edici olduğunu tespit etti. Paylaşımın basın ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı ve doğrudan davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetinde bulunduğu belirtildi.

Böylece, Sedef Kabaş'ın Turkuvaz Medya'ya 10/03/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10.000,00 TL manevi tazminat ödemesi kesinleşmiş oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
Takas Bank
Başkan Erdoğan'dan İsrail ve YPG'ye uyarı Şam'a destek: Suriye'den sonra sıra Filistin'de
Trump Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı: "Çok çetin bir adam, çok seviyorum" | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
Türk Telekom
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk'a yanıt!
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
D&R E-Ticaret
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle!
Adli emanette yeni dönem: "Banka sistemi" geliyor! | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ülke genelinde teftiş başladı
Van ve Antalya'daki peş peşe depremler neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber yayınında açıkladı: "O kent için uyarıyoruz"
Son dakika! TFF'nin bahis soruşturmasında 22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!