A Haber'i sözleriyle hedef alan Sedef Kabaş'ın cezası kesinleşti!
Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından Turkuvaz Medya'nın yayın kuruluşu A Haber aleyhinde "Ahaber demek yalan haber üretim merkezi demek" şeklinde ifadeler kullandı. Turkuvaz Medya'nın açtığı manevi tazminat davası, İstinaf Mahkemesi'nde kesinleşti. Kabaş'ın manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından Turkuvaz Medya'nın yayın kuruluşu A Haber hakkında "Bu haber doğru mu? a Haber, demek 'yalan haber üretme merkezi' demek ama bu kadarını da yapamazlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
CHP YANDAŞI KABAŞ'A MAHKEMEDEN CEZA
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı ve Avukat Fatih Savaş, "Sedef Kabaş'ın Müvekkilim a Haber televizyonu hakkında kasıtlı olarak kullandığı hakaret ve iftiralar nedeniyle, Sedef Kabaş'ın Müvekkilim a Haber televizyonuna 10 bin TL manevi tazminat ödemesine mahkemece karar verildi. Yalan ve iftiraya karşı tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verdi.
KARAR ÇIKTI
Bu ifadeler nedeniyle Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından açılan manevi tazminat davasında , yargı süreci sonlandı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi, İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını inceledi. Daire, Kabaş'ın ifadelerinin küçük düşürücü, ağır ve rencide edici olduğunu tespit etti. Paylaşımın basın ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı ve doğrudan davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetinde bulunduğu belirtildi.
Böylece, Sedef Kabaş'ın Turkuvaz Medya'ya 10/03/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10.000,00 TL manevi tazminat ödemesi kesinleşmiş oldu.