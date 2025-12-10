PODCAST CANLI YAYIN

Sebebi o karışım mı? Evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Trabzon'da evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi Ümran Katırcı, hayatını kaybetti. Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi Ümran Katırcı (32), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak'ta meydana geldi.

TEMİZLİK SIRASINDA FENALAŞTI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı, iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı.

3 çocuk annesi Katırcı, öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı eşine haber verdi. Eve gelen Hakan Katırcı, nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümran Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katırcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

SEBEBİ O KARIŞIM MI?
Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ
Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

