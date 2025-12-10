Sebebi o karışım mı? Evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

3 çocuk annesi Katırcı, öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı eşine haber verdi. Eve gelen Hakan Katırcı, nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümran Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katırcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ümran Katırcı, iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı (DHA)

TEMİZLİK SIRASINDA FENALAŞTI Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan Hakan Katırcı 'nın eşi Ümran Katırcı , iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı.

SEBEBİ O KARIŞIM MI?

Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



TOPRAĞA VERİLDİ

Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.