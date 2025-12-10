PODCAST CANLI YAYIN

Kaya Çilingiroğlu sevgilisi Aslım Kan’ı oğluyla tanıştırdı!

Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan’ı oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırdı. Ünlü isim, ikiliyi Beşiktaş-Gaziantep maçında bir araya getirerek dikkat çekti.

Hülya Avşar ile 2005'te sonlandırdığı evliliğin ardından nikah masasına oturduğu Feraye Tanyolaç'tan 2014'te boşanan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Zehra ve Hüseyin Kaya adlarında iki evladı olan Çilingiroğlu, son aylarda kendisinden 26 yaş küçük Aslım Kan ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi. Çilingiroğlu, bu birlikteliği gözlerden uzak sürdürse de çift sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Oğluyla tanıştırdı

61 yaşındaki Çilingiroğlu, pazartesi akşamı sevgilisini oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırdı. Üçlü, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Gaziantep karşılaşmasını tribünden birlikte takip etti.

Geçmişteki İlişki Açıklaması Gündem Olmuştu

Geçen aylarda kızı Zehra'dan (26) bile küçük sevgilisiyle yakalanan Çilingiroğlu, bu ilişkiye dair bir süre sonra "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" demişti.

