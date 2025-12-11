Efes İspanyol ekip Valencia karşısında

Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında bugün 22.30'da İspanyol ekibi Valencia Basket'e konuk olacak. Oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan Lacivert- beyazlılar, 15. haftaya 17. sırada girdi. Bu sezon kurduğu önemli kadroya rağmen sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kalan Lacivert-Beyazlılar, başantrenörlük görevi için İspanyol koç Pablo Laso ile anlaşma sağladı. Deneyimli çalıştırıcı ile 2027 yılına kadar el sıkışan Efes'in Laso'yu kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

