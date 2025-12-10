PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Başkan Erdoğan YİK'i topladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın son Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı başladı. Masada düşük doğum oranlarından Terörsüz Türkiye sürecine hayati konular yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Başkan Erdoğan YİK'i topladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı başladı.

Toplantıya İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanlarından Mustafa Şentop, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Cemil Çiçek iştirak etti.



Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

DOĞUM POLİTİKASI

Tabii oldukça tecrübeli isimler yer alıyor toplantıda. 13 Ağustos'ta son olarak gerçekleştirilmişti ve bu da yılın son Yüksek İstişare Kurulu toplantısı olduğunu da ifade edelim. Oldukça kritik meseleler, başlıklar ele alınacak. Aslında burada istişare edilecek konular, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yol haritasını oluşturacak bir kılavuz niteliğinde de diyebiliriz. Özellikle de Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar, doğum politikası, yine bunun yanı sıra depremler gibi konular da masaya yatırılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık dile getiriyor doğum oranlarındaki düşüşü; işte 2025 de Aile Yılı ilan edilmişti. Bu gibi stratejik konular masaya yatırılmış olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Bunun yanı sıra sanal bahis ve kumar konusuna da değinilmiş olacak. Tabii 'Terörsüz Türkiye' başlığına ayrı bir parantez açılacağını ifade edelim. Eski meclis başkanlarının toplantıda yer alacağını ifade etmiştik; bu kapsamda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun meclisteki çalışmalarının da değerlendirileceğini ifade edelim. Türkiye'nin siyasi gündemi, ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel sınamalar da masada olacak, istişare edilecek. Ve daha sonrasında toplantının ardından da İletişim Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama gelmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım."

Başkan Erdoğandan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumunda liderlerle bir araya gelecekBaşkan Erdoğandan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumunda liderlerle bir araya gelecek
Başkan Erdoğandan İnsan Hakları Günü mesajında Terörsüz Türkiyeve Gazze vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyizBaşkan Erdoğandan İnsan Hakları Günü mesajında Terörsüz Türkiyeve Gazze vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı | "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim"
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi | Bavullarla kameraya yakalandılar
Takas Bank
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi uyuşturucu soruşturmasından alındı: Adli Tıp'ta test yapılacak
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Ekononominin kalbi Turkuvaz'da atacak: 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi için geri sayım
Türk Telekom
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Adliye soygununda gözaltı sayısı 13'e çıktı!
Fenerbahçe'de eksik çok bahane yok! Tedesco'dan farklı 11
Trump hedef gösterdi! Zelenskiy 60 gün dedi! Ukrayna’ya seçim baskısı
D&R
Emekli zammında %12,49 tahmini: Kök maaşta 2 formül devrede! En düşük aylık 18.898 TL olabilir
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
Başkan Erdoğan'dan "İnsan Hakları Günü" mesajında "Terörsüz Türkiye"ve "Gazze" vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz
Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
30 yıllık hayalde somut aşama! Enerjide oyun değiştirici hamle: Hazar üzerinden Türkiye'ye doğal gaz
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Küçük Osman’dan genç bir delikanlıya! 20 yaşındaki Emir Berke Zincidi'nin değişimi şoke etti
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun abisine bakın: İki yakışıklı yan yana