Son dakika: Başkan Erdoğan YİK'i topladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye





Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

DOĞUM POLİTİKASI



Tabii oldukça tecrübeli isimler yer alıyor toplantıda. 13 Ağustos'ta son olarak gerçekleştirilmişti ve bu da yılın son Yüksek İstişare Kurulu toplantısı olduğunu da ifade edelim. Oldukça kritik meseleler, başlıklar ele alınacak. Aslında burada istişare edilecek konular, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yol haritasını oluşturacak bir kılavuz niteliğinde de diyebiliriz. Özellikle de Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar, doğum politikası, yine bunun yanı sıra depremler gibi konular da masaya yatırılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık dile getiriyor doğum oranlarındaki düşüşü; işte 2025 de Aile Yılı ilan edilmişti. Bu gibi stratejik konular masaya yatırılmış olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Bunun yanı sıra sanal bahis ve kumar konusuna da değinilmiş olacak. Tabii 'Terörsüz Türkiye' başlığına ayrı bir parantez açılacağını ifade edelim. Eski meclis başkanlarının toplantıda yer alacağını ifade etmiştik; bu kapsamda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun meclisteki çalışmalarının da değerlendirileceğini ifade edelim. Türkiye'nin siyasi gündemi, ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel sınamalar da masada olacak, istişare edilecek. Ve daha sonrasında toplantının ardından da İletişim Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama gelmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım."





