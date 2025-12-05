PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de İrfan Can kararları! Beklenmeyen oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve kaleci rotasyonunda 3. sıraya gerileyen İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de İrfan Can kararları! Beklenmeyen oldu
Geçen sezon Livakovic'in beklenen performansının altında kalması sonrası Fenerbahçe'nin kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat Ederson ve Tarık Çetin transfeleri sonrası geri plana düştü.

Fenerbahçe'de sezona ilk 11'de başlayan ancak Ederson'un transferinin ardından yedek kulübesine hapsolan İrfan Can Eğribayat'ın sarı-laciverli formayla olan geleceğini Tarık Çetin'in performansı etkiledi.

Özellikle sezon başında üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin, gösterdiği başarılı performansla dengeleri bozdu. 28 yaşındaki tecrübeli eldiven Ederson'un arkasında güven verirken, İrfan Can Eğribayat'ı geri plana itti.

Sarı lacivertli takımda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan Tarık Çetin, Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yokluğunda 8. haftada oynanan Samsunspor maçında başarılı bir performans göstermiş, ertesi haftadaki Karagümrük karşılaşmasında ise İrfan Can dönmesine rağmen eldivenleri bırakmamıştı.

Livakovic'i yedek kulübesine çivileyerek kaleyi devralan, ancak sonrasında büyük bir düşüş yaşayan İrfan Can gözden düştü. Sarı lacivertliler, Tarık'la yeni sözleşme yapmaya, İrfan Can'ı ise elden çıkarmaya hazırlanıyor.


İRFAN CAN KAHVECİ'DE KARAR YAKIN

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin akıbetiyle ilgili Galatasaray derbisinin sona ermesiyle birlikte yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. İrfan Can Kahveci cephesinin derbinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetimden görüşme talebinde bulunduğu aktarıldı.

Saran'dan İrfan Can Kahveci'nin talebine olumlu yanıt geldi ve kısa süre içerisinde görüşmenin yapılması bekleniyor. Masada 3 ihtimal olduğu aktarıldı. İrfan Can Kahveci'nin takıma dönmesi, ara transfer döneminde ayrılık kararı ya da kadro dışı durumunun devre arasına kadar devam etmesi masadaki ihtimaller.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan Futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Türk Telekom
Cloudflare sistemi çöktü! X, ChatGPT,Uygulamalara erişilemiyor
D&R
Türkiye Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?
İdefix
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Türk dizi sektöründe denge değiştirecek karar: Ortak dağıtım sistemi sona eriyor... AY Yapım ve MED Yapım'a ceza!
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
Okan Buruk'tan sürpriz! Samsunspor maçında stoperde forma onun
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"
Bodrum’da sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü
Donacağız! 10 il kar küreklerini hazırlasın: Özellikle o saatlere dikkat
Berat Albayrak'ın başlattığı büyük dönüşüm! Milli enerjide yeni bir eşik: 6. gemi filoya katıldı
Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni görüntüler: “İtildiği anı kameram kaydetmiş”
Annelere 6 ay doğum izni ev kadınlarına emeklilik için yeni reformlar yolda
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı