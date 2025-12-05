Fenerbahçe'de İrfan Can kararları! Beklenmeyen oldu



İRFAN CAN KAHVECİ'DE KARAR YAKIN



Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin akıbetiyle ilgili Galatasaray derbisinin sona ermesiyle birlikte yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. İrfan Can Kahveci cephesinin derbinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetimden görüşme talebinde bulunduğu aktarıldı.



Saran'dan İrfan Can Kahveci'nin talebine olumlu yanıt geldi ve kısa süre içerisinde görüşmenin yapılması bekleniyor. Masada 3 ihtimal olduğu aktarıldı. İrfan Can Kahveci'nin takıma dönmesi, ara transfer döneminde ayrılık kararı ya da kadro dışı durumunun devre arasına kadar devam etmesi masadaki ihtimaller.