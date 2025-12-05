Fenerbahçe'de İrfan Can kararları! Beklenmeyen oldu
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve kaleci rotasyonunda 3. sıraya gerileyen İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
Geçen sezon Livakovic'in beklenen performansının altında kalması sonrası Fenerbahçe'nin kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat Ederson ve Tarık Çetin transfeleri sonrası geri plana düştü.
Fenerbahçe'de sezona ilk 11'de başlayan ancak Ederson'un transferinin ardından yedek kulübesine hapsolan İrfan Can Eğribayat'ın sarı-laciverli formayla olan geleceğini Tarık Çetin'in performansı etkiledi.
Özellikle sezon başında üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin, gösterdiği başarılı performansla dengeleri bozdu. 28 yaşındaki tecrübeli eldiven Ederson'un arkasında güven verirken, İrfan Can Eğribayat'ı geri plana itti.
Sarı lacivertli takımda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan Tarık Çetin, Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yokluğunda 8. haftada oynanan Samsunspor maçında başarılı bir performans göstermiş, ertesi haftadaki Karagümrük karşılaşmasında ise İrfan Can dönmesine rağmen eldivenleri bırakmamıştı.
Livakovic'i yedek kulübesine çivileyerek kaleyi devralan, ancak sonrasında büyük bir düşüş yaşayan İrfan Can gözden düştü. Sarı lacivertliler, Tarık'la yeni sözleşme yapmaya, İrfan Can'ı ise elden çıkarmaya hazırlanıyor.
İRFAN CAN KAHVECİ'DE KARAR YAKIN
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin akıbetiyle ilgili Galatasaray derbisinin sona ermesiyle birlikte yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. İrfan Can Kahveci cephesinin derbinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetimden görüşme talebinde bulunduğu aktarıldı.
Saran'dan İrfan Can Kahveci'nin talebine olumlu yanıt geldi ve kısa süre içerisinde görüşmenin yapılması bekleniyor. Masada 3 ihtimal olduğu aktarıldı. İrfan Can Kahveci'nin takıma dönmesi, ara transfer döneminde ayrılık kararı ya da kadro dışı durumunun devre arasına kadar devam etmesi masadaki ihtimaller.