30 yıllık hayalde somut aşama! Enerjide oyun değiştirici hamle: Hazar üzerinden Türkiye'ye doğal gaz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 5'inci toplantısı kapsamındaki Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. 30 yıllık bir hayal olan Hazar Geçişli Boru Hattı ile Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefinin somut aşamaya geldiğini belirten Bayraktar, "Bu hedefte sağlayacağımız ilerlemeler hem Türk devletlerinin kalkınmalarına katkı yapacak hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasaları bağlamında oyun değiştirici etkisi olacak." dedi.
Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 5'inci toplantısı kapsamındaki Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.
Türk devletlerinin, Orta Asya, Kafkasya, Anadolu, Avrupa, Karadeniz, Balkanlar ve Akdeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada şanlı bir geçmişle, ortak bir bugün ve gelecek vizyonuyla birleştiğini dile getiren Bayraktar, enerjide de bu vizyonun yansımalarının görüldüğünü söyledi.
Bayraktar, TDT üyesi ülkelerin, enerji kaynakları ve potansiyelleri yönünden birbirini tamamlayabilecek ve destekleyebilecek özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, "TDT yaklaşık 180 milyonluk bir nüfus, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafya ve 2 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğü temsil ediyor. Dünya doğal gaz rezervlerinin 10'da 1'i bu coğrafyada bulunmakta. Bir ucunda Çin'e komşu, diğer ucunda Akdeniz'e ve Avrupa'ya. Rusya'ya sınırı olan, Orta Doğu'daki enerji zengini ülkelere de sınırımız olduğu bir coğrafya. Her bir üyemizde farklı bir potansiyel var." diye konuştu.
"HAZAR'IN TÜRK DÜNYASINI AYIRMASINI DEĞİL BİRLEŞTİRMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"
Enerji alanında yapılacak işbirliklerinin üye devletlerin ekonomilerine, vatandaşların refahına ve bölgesel huzura olumlu katkılar yapacağını aktaran Bayraktar, "Bu manada Hazar'ın Türk dünyasını ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız. Orta Asya'da üretilecek yenilenebilir enerji kaynaklı elektriği Hazar'ın batısına taşımayı öngören 'Yeşil Enerji Koridoru' projesinin bu bağlamda çok mühim olduğunu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan da kendi aralarında bir anlaşma imzaladılar. Kırgızistan'ın da bu birlikteliğe katılma isteğini öğrendik ve bundan memnuniyet duyduk. Biz de bu parçalı yapıları birleştirip bir sinerji yaratmak gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ve Kırgızistan'ın da katılımıyla bu işbirliği çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu proje ile bölgenin potansiyelini hayata geçirerek, üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa'ya taşıyacağız."
TÜRK DEVLETLERİ OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLACAK
Hazar'ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarının batısına taşımanın önceliklerden biri olması gerektiğine de değinen Bayraktar, şunları kaydetti:
"30 yıllık hayalimiz olan Hazar Geçişli Boru Hattı ile Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefimizde artık somut adımlar atma aşamasına geldik. Hazar'ın batısında zaten bunun için altyapı hazır, TANAP bu bağlamda çok stratejik bir proje. Bu hedefte sağlayacağımız ilerlemeler hem Türk devletlerinin kalkınmalarına katkı yapacak hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasaları bağlamında oyun değiştirici etkisi olacak."
"CESUR, KARARLI, HIZLI VE EN ÖNEMLİSİ BİRLİKTE ADIMLAR ATMAMIZ LAZIM"
Bayraktar, doğal gazın yanı sıra Orta Asya petrol kaynakları için de en önemli güzergahların başında Türkiye'nin geldiğine dikkati çekerek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı vasıtasıyla uluslararası pazarlara doğrudan erişim sağlayabiliyor, BTC projesi ile günlük yaklaşık 600-700 bin varil petrolü Ceyhan üzerinden dünya pazarına ulaştırıyoruz. Dünyada dengeli bir petrol arzının sağlanması için son derece kritik önem taşıyan bir proje." dedi.
Son yıllarda özellikle enerji sektöründe yaşanan krizlere de değinen Bayraktar, "Böyle zamanlarda daha da ileriye gidebilmek, güçlü kalabilmek için cesur, kararlı, hızlı ve en önemlisi birlikte adımlar atmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:
"Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, doğal gaz, elektrifikasyon, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum. TDT üye ülkelerinin kamu veya özel şirketleri bu anlamda birçok başarılı iş ve proje ortaya koyabilecek durumdadır. Halihazırda gerek bizim şirketlerimizin Türk Cumhuriyetleri'nde gerek sizlerin şirketlerinizin ülkemizde yaptığı işlerden, yatırımlardan memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bunun potansiyelimizin çok altında olduğu ve daha gidilecek çok yolumuzun olduğunu da belirtmek durumundayım."
TDT toplantılarının bir bölümünün iş dünyası ile bir araya gelinen iş forumuna dönüştürülmesi önerisinde bulunan Bayraktar, söz konusu toplantıların birlikte hareket etme ve yatırımların artırılması açısından önemli olduğunu ifade etti.
Bayraktar ayrıca, 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP31) gelecek yıl kasım ayında Antalya'da yapılacağını hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl 29. Konferansa ev sahipliği yapan Azerbaycan'ı başarılı ev sahipliğinden dolayı tekrar tebrik ediyor, hepinizi gelecek yıl Antalya'ya beklediğimizi belirtmek istiyorum." dedi.
HAZAR GEÇİŞLİ DOĞAL GAZ PROJESİNİN SOMUTLAŞTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİDE BULUNDUK
Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen toplantı sonrasında basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
TDT üye ülkelerinin 2 trilyon dolarlık ekonomi oluşturduğunu belirten Bayraktar, toplantının, özellikle enerji alanındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacak konuların görüşüldüğü önemli bir zirve olduğunu söyledi.
Bayraktar, üye ülkelerin önemli enerji ve maden potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, "Bu ülkelerin yaklaşık 20 trilyon metreküpün üzerinde doğal gaz rezervine sahip olduğunu, 39 milyar varillik büyük, devasa bir petrol rezervine sahip olduklarını biliyoruz. Dünyada üretilen uranyumun yüzde 40'ı yine Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor. Böyle büyük bir ekonomik büyüklüğü, enerji ve maden alanındaki işbirliğini daha ileriye taşımak için bu zirveler çok önemli." dedi.
Bakanlar oturumunda bu kapsamda somut projelere dönüştürülecek işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alındığını dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:
"Türkiye olarak ev sahibi ünvanıyla yaptığımız bu toplantıda, bazı somut önerilerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle enerji bakanları toplantılarını, maden konusundaki işbirliğimizi artırmak için bir 'Maden Bakanları Toplantısı' platformuyla çeşitlendirmek istiyoruz. Çünkü bütün ülkelerde çok önemli potansiyel var. Özellikle kritik ve stratejik madenlerde dünyanın gidişatına baktığımızda, bu alandaki ihtiyacı TDT üyesi ülkelerin kaynaklarından sağlayabilmek, bunları sürdürülebilir bir şekilde piyasalara sunmak, fevkalade önem arz ediyor. Böyle bir önerimiz oldu. Bunu resmi yollardan ve önümüzdeki yıl Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında yapılacak Liderler Zirvesi'nde bu kararların alınmasını sağlayıp, sonra da bu toplantıların ilkini yine İstanbul'da önümüzdeki yıl içinde tertip etmeyi hedefliyoruz."
Bayraktar, Türkiye'nin ikili veya çok taraflı projelerde yer aldığını ve bu ülkelerle enerji alanındaki bağları geliştirmek istediklerini ifade ederek, "Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve diğer ülkelerle geliştirdiğimiz ilişkiler hakikaten bu anlamda önemli ama bunu daha büyük ölçekte, makro ölçekte aynı zamanda elektriğin, doğal gazın ve petrolün doğudan batıya kesintisiz şekilde akabileceği enerji bağlarıyla da güçlendirme noktasında bazı somut önerilerimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Hazar'ın Türk dünyasını birleştirmesine yönelik geliştirebilecek projelere ilişkin soru üzerine Hazar'da elektrik geçişi projesini örnek veren Bayraktar, şunları kaydetti:
"Hazar'da çok uzun yıllardır, 30 yıldır üzerinde çalıştığımız diyebileceğimiz Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi bunlara örnek olarak verilebilir. Türkiye olarak Türkmenistan'dan gaz almaya başladık ama farklı bir rotadan ve takas yoluyla gaz alıyoruz. Bunun ideali bu kadar önemli doğal gaz rezervlerinin Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya bir boru hattıyla gelmesi. Bunu da somut olarak açıkçası toplantıda önerdim. Bu konunun artık daha somutlaşması önem arz ediyor. Elektrik iletim hattının da yine Hazar üzerinden, Hazar'ın doğusundaki üye ülkelerin üreteceği yenilenebilir enerji kaynaklarının Azerbaycan'a ve oradan da Türkiye'ye intikali bu anlamda somut projeler olarak sayılabilir."